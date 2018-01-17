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Porsche Cayenne врезался в ворота Акорды17.01.2018
Происшествия  19:57

Астана. 17 января. Kazakhstan Today - Porsche Cayenne врезался в ворота Акорды, передает Kazakhstan Today.

На странице газеты "Время" в Facebook опубликованы фотографии данного ДТП.

По информации газеты, "17 января 2018 года около 3.20 инспектор отдельного специализированного батальона УП ДВД Астана старший лейтенант полиции Е. Иманбеков находясь в нетрезвом состоянии и управляя автомашиной марки "Порш Кайен" госномер 420 ULA 01 совершил столкновение с опорой забора резиденции "Ак орда" (со стороны улицы Достык)".


"Во время ДТП в салоне автомашины также находился командир взвода отдельного специализированного батальона УАП ДВД г.Астана капитан полиции Г.Жумахметов (хозяин машины) который после ДТП скрылся с места происшествия. УСБ ДВД Астаны начато служебное расследование", - говорится в сообщении.
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