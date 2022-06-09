Пострадавшим от паводка в Актобе выплатят 127 млн тенге

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АКТОБЕ. 8 ИЮНЯ - В Актобе пострадавшим от паводка выплатят 127 млн тенге. Там завершила работу специальная комиссия по оценке ущерба, нанесенного во время весеннего половодья, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Напомним, всего в пригороде подтопило 142 дома, один из них был полностью разрушен. Жителей временно разместили в эвакопунктах, а затем в общежитии одного из колледжей. Сейчас там остаются шесть семей, сообщает " Хабар 24 ".

Компенсацию пострадавшим начнут выплачивать со следующей недели, деньги на эти цели выделят из городского бюджета. Владельцам подтопленных домов возместят только затраты на ремонт жилья. Суммы варьируются от ста тысяч тенге до 4 миллионов. Компенсацию за испорченную технику и мебель выплачивать не будут.

142 дома пострадало, к сожалению, 22 дома не имеют правоустанавливающих документов, соответственно, выплаты не будут производиться с бюджета. Мы им посоветовали быстро сделать документацию по дому. После чего оценочные компании будут иметь возможность по техпаспорту определить и дефектному акту точную сумму. После этого только мы можем из внебюджетных средств им помогать", - сказал аким Актобе Асхат Шахаров.