Пострадавшим от подтоплений в Кокшетау компенсируют ущерб

Кокшетау. 4 апреля. Kazakhstan Today - В Акмолинской области продолжается работа по предупреждению паводковой ситуации и ликвидации последствий подтоплений, передает Kazakhstan Today.

Силами местных исполнительных органов и средствами подразделений ДЧС области проводится комплекс мер по недопущению впредь подтоплений жилого сектора и объектов в населенных пунктах, переливов трасс, сообщает управление внутренней политики.

В Кокшетау вода в подтопленном районе спала, завершены работы по откачке оставшейся влаги из подвалов домов, проводится просушка помещений, после чего все смогут вернуться в свои дома. Коммунальные службы города и волонтеры молодежного ресурсного центра работают над благоустройством внутриквартальныx территорий.

В акимате областного центра прокомментировали, что пострадавшим будет оказана единовременная финансовая помощь, а после подсчетов ущерба будет выплачена компенсация.

Аким города Амангельды Смаилов уже встретился с пострадавшими семьями, заверив, что их не оставят в трудной ситуации.





В планах земельные участки, оказавшиеся в зоне подтопления, выкупить и возвести здесь многоэтажный дом по государственной программе, проложить дорогу", - сообщили в УВП.

По информации департамента по ЧС, в большинстве административно-территориальных единиц области ситуация стабилизировалась. Это города Кокшетау, Степногорск, район Биржан сал, Ерейментауский, Шортандинский, Аккольский, Бурабайский, Буландынский и Егиндыкольский районы.

"В целях минимизации последствий паводковых вод на территории Целиноградского, Сандыктауского, Атбасарского, Астраханского и Аршалынского районов силами ДЧС и местных исполнительных органов откачено 4 048 кубометров талой воды, укладываются земляные валы и мешки с инертным материалом", - отметил сегодня на брифинге начальник ведомства Алексей Советов.

Продолжаются взрывные работы по ликвидации ледяных заторов в районе железнодорожного моста в Атбасаре и на участках реки Жабай, всего ликвидировано 4 ледяных затора.

В ликвидации паводка задействовано около 200 человек и 67 единиц техники.

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