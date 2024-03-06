Повторные толчки силой два балла ощущались в Алматы  

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Алматы. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинцы вновь почувствовали подземные толчки силой два балла около 13.00.





По предварительной информации МЧС, землетрясение, которое является афтершоком, произошло на территории Китая.





В ведомстве уточнили, что афтершок произошел в 12.54. Эпицентр землетрясения расположен в 255 км на юго-восток от Алматы.





Тем временем в городе приостановили работу метро. Специалистами метрополитена будут проводиться работы по обследованию тоннелей.





Работа метрополитена будет возобновлена в течение трех часов после получения разрешения ДЧС о допуске к рабочим местам. Дополнительная информация будет опубликована после получения рекомендаций ДЧС. Никаких разрушений на территории метро не зафиксировано, пассажиры эвакуированы", - сказано в сообщении пресс-службы метрополитена.





По данным МЧС, на телефоны горячей линии поступил 71 звонок информационного характера.





Дополнено 04.03.2024, 14.30





В акимате Алматы сообщили, что по поступающим сообщениям о повреждениях жилых домов и общественных зданий будет организовано комиссионное обследование с дальнейшим определением необходимых мер реагирования.



