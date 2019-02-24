Талдыкорган. 21 февраля. Kazakhstan Today - Пожар площадью 432 квадратных метра произошел в крестьянском хозяйстве в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

20 февраля, в 13.12, на пульт 101 ДЧС Алматинской области поступило сообщение о пожаре на территории крестьянского хозяйства "Асу" в селе Колди Карасайского района. Произошло возгорание кровли жилого дома и складского помещения на площади 432 квадратных метра", - сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Нурсултан Нурахметов.

По его информации, прибывшие пожарные подразделения локализовали возгорание в 13.58 и ликвидировали в 14.21. В тушении пожара были задействованы 4 человека личного состава и 1 единица пожарной техники ДЧС Алматинской области.

В результате происшествия никто не пострадал. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки, уточнил Нурахметов.

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