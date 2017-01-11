Пожар произошел на СТО в Алматы

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Пожар произошел на СТО в Алматы10.01.2017
  • Фото: www.lada.kz
Происшествия  14:26

Алматы. 10 января. Kazakhstan Today - Сегодня днем в Жетысуском районе Алматы произошел пожар на СТО, сообщила официальный представитель департамента по ЧС города Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

О пожаре на СТО на пульт ДЧС в 12.06 сообщил очевидец. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 7 минут, в 12.13, передает Kazakhstan Today.

"К прибытию пожарных подразделений обстановка была следующая: горела открытым пламенем кровля одноэтажного СТО, была угроза распространения огня на расположенные рядом строения. Принятыми мерами огнеборцев пожар локализован меньше чем за 8 минут, не дав распространиться огню на другие строения. Пожар ликвидирован в 12.30. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - рассказала Сандугаш Баймухамбетова.
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