Пожар произошел в частном доме в ВКО: погибла женщина

Фото: МЧС РК

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Актобе. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Ночью в 40 км от поселка Иргиз в Актюбинской области произошло столкновение грузового автомобиля с пассажирским автобусом сообщением Уфа - Самарканд, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.





По данным ведомства, ДТП произошло на закрытом участке трассы Самара - Шымкент. Пострадавших нет.





Сотрудники МЧС эвакуировали 33 гражданина Узбекистана. Для них предоставили другой автобус.