Пожар в частном доме Костанайской области унес жизни четырех человек, в том числе двух младенцев

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Пожар произошел вечером 15 декабря, когда семья села ужинать. В доме проживали 10 человек - 5 взрослых и 5 детей. Через 20 минут после начала возгорания рухнула крыша. Из-за чего конкретно вспыхнул огонь, сейчас устанавливают специалисты ДЧС Костанайской области. На месте был обнаружен повреждённый газовый баллон", - пишет портал Qostanai media.
В больницу с ожогами были доставлены мужчина 1986 года рождения и девушка 1997 года рождения. Они получили 45 и 40% ожогов тела. Дети - 2009, 2011 и 2014 года рождения - находятся в больнице Аркалыка с ожогами второй степени.
На месте пожара были обнаружены тела женщин 1938 и 1985 года рождения. Также погибли двое детей, мальчик и девочка, которым не было еще и года.
Один из членов семьи во время пожара находился на работе. О трагедии он узнал позже.
Ранее двое маленьких детей погибли при пожаре в селе Аулиеколь Костанайской области.
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