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Пожар в частном доме Костанайской области унес жизни четырех человек, в том числе двух младенцев

18.12.2019, 10:47 10234
Пожар в частном доме Костанайской области унес жизни четырех человек, в том числе двух младенцев
Фото: holanews.kz
Костанай. 18 декабря. Kazakhstan Today - Пожар в частном доме села Торгай Костанайской области унес жизни четырех человек, в том числе двух младенцев, передает Kazakhstan Today.
 

Пожар произошел вечером 15 декабря, когда семья села ужинать. В доме проживали 10 человек - 5 взрослых и 5 детей. Через 20 минут после начала возгорания рухнула крыша. Из-за чего конкретно вспыхнул огонь, сейчас устанавливают специалисты ДЧС Костанайской области. На месте был обнаружен повреждённый газовый баллон", - пишет портал Qostanai media.

 
В больницу с ожогами были доставлены мужчина 1986 года рождения и девушка 1997 года рождения. Они получили 45 и 40% ожогов тела. Дети - 2009, 2011 и 2014 года рождения - находятся в больнице Аркалыка с ожогами второй степени.
 
На месте пожара были обнаружены тела женщин 1938 и 1985 года рождения. Также погибли двое детей, мальчик и девочка, которым не было еще и года.
 
Один из членов семьи во время пожара находился на работе. О трагедии он узнал позже.
 
Ранее двое маленьких детей погибли при пожаре в селе Аулиеколь Костанайской области.
 

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