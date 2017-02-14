Пожар в частном доме в Алматы унес жизни двух человек

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Пожар в частном доме в Алматы унес жизни двух человек14.02.2017
Происшествия  11:16

Алматы. 14 февраля. Kazakhstan Today - Пожар в частном доме в Алматы унес жизни не одного, как сообщалось ранее, а двух человек, проинформировала официальный представитель городского ДЧС Сандугаш Баймухамбетова.

По ее информации, в ходе тушения пожара по адресу: Наурызбайский район, микрорайон Тастыбулак, улица Жандосова, 36, обнаружены тела двух человек, передает Kazakhstan Today.

Представитель ведомства отметила, что "сотрудники ДЧС Алматы в январе текущего года в рамках месячника пожарной безопасности 2016-2017 годов проводили разъяснительную работу с жильцами данного частного жилого дома о соблюдении мер пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления с вручением корешка-приложения с отрывным талоном".

Напомним, 14 февраля 2017 года, в 07.01, на пульт 101 ДЧС Алматы поступило сообщение о горении частного жилого дома по вышеуказанному адресу. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже в 07.06. Обстановка к моменту прибытия огнеборцев была следующая: горел частный жилой дом открытым пламенем, зафиксировано частичное обрушение потолочной конструкции.

Пожар локализован в 07.17, ликвидирован в 08.05. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.
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