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Пожарные предотвратили угрозу взрыва при пожаре кафе в Алматы

27.06.2022, 09:39 16171
Пожарные предотвратили угрозу взрыва при пожаре кафе в Алматы
Фото: ДЧС Алматы
АЛМАТЫ. 27 ИЮНЯ - В Алатауском районе Алматы в микрорайоне Акбулак на улице Байтерекова горит двухэтажное кафе "Терраса", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации ДЧС Алматы, на месте пожара развернута работа оперативного штаба. 
 
К настоящему времени пожар локализован, угроза распространения снята.
 
Из горящего здания эвакуировано 3 газовых баллона по 50 литров, а также кислородный баллон. Предотвращена угроза взрыва.
 
В тушении пожара задействованы 23 единицы техники и 55 человек личного состава.

 

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В Шымкенте 22-летняя беременная покончила с собой

27.06.2022, 19:51 5636
ШЫМКЕНТ. 27 ИЮНЯ - Трагедия произошла на прошлой неделе в одной из многоэтажек города в 18-м микрорайоне, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Со слов соседей, погибшая проживала вместе со своей подругой. В этот дом они переехали дней за 10 до несчастного случая. Обе работали, приходили лишь по вечерам. Снимали квартиру, жалоб от соседей на их счет не поступало, сообщает OTYRAR.
 
На прошлой неделе одна из подруг решила свести счеты с жизнью - девушка повесилась в квартире. В полицию об этом сообщили соседи, приехали также сотрудники скорой медицинской помощи. Однако спасти девушку не удалось, к тому моменту она уже была мертва.
 

При визуальном осмотре тела эксперты не обнаружили телесных повреждений. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР Енбекшинского РУП по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства". Назначена судебно-медицинская экспертиза", - прокомментировали инцидент в департаменте полиции Шымкента.

 
Со слов очевидцев трагедии, девушка была в положении. Однако официального подтверждения этой версии нет. Все обстоятельства и причины предстоит выяснить полицейским.
 

В Алматы комиссия завершила расследование падения башенного крана

27.06.2022, 18:24 7451
В Алматы комиссия завершила расследование падения башенного крана
Фото: instagram/kris_p_press
АЛМАТЫ. 27 ИЮНЯ - Комиссия завершила расследование падения башенного крана на рельсовом ходу КБ-308 в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Комиссию возглавлял представитель департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по Алматы, в ее состав входили представители различных заинтересованных сторон, сообщает пресс-служба ведомства.
 
В целях объективного и всестороннего проведения расследования комиссией назначена техническая экспертиза ТОО "ТехБез Алматы". Испытания образцов металлоконструкций крана проводились испытательным центром ТОО "САПА ИНТЕРСИСТЕМ". Проводился металлографический анализ металла деталей башенного крана.
 
На основании заключения экспертизы промышленной безопасности по обследованию элементов крана возможной причиной падения крана является просадка рельсового пути в месте падения крана, а также износ и растяжение резьбовых соединений шпилек секций крана.
 
Также комиссия выявила ряд нарушений требований промышленной безопасности:
 
  • не организован производственный контроль,
  • не разработано положение о производственном контроле,
  • отсутствует график проведения проверок состояния промышленной безопасности,
  • инженерно-технический работник, ответственный по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, съемных грузозахватных приспособлений и тары, не должным образом осуществлял надзор за техническим состоянием крана, крановых путей и не принял меры по предупреждению нарушений правил промышленной безопасности.
 
По результатам расследования комиссией даны рекомендации по устранению причин аварии и недопущению подобных случаев в будущем, а также строительной компанией привлечен к ответственности инженерно-технический работник.
 
Напомним, 4 апреля на строительном объекте ТОО "Рембус" в микрорайоне Жас-Канат (пятно 23) приблизительно в 9.00 - 9.30 произошло падение башенного крана на рельсовом ходу КБ-308 на парапет строящегося девятиэтажного здания. Прибывшие на место сотрудники департамента промышленной безопасности сообщили, что жертв и пострадавших нет. Собственником крана является ИП "КБК", по договору кран передан в аренду ТОО "Мелиоратор". 
 

Землетрясение зафиксировано в 377 километрах от Алматы

27.06.2022, 16:52 9531
Землетрясение зафиксировано в 377 километрах от Алматы
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 27 ИЮНЯ - В 377 километрах от Алматы сетью сейсмических станций сегодня в 14.22 зарегистрировано землетрясение магнитудой 5.3, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Эпицентр землетрясения расположен в 377 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс - 11.4. Магнитуда MPV 5.3. Глубина - 30 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет, сообщает сеть сейсмостанций СОМЭ
 

В Шымкенте в багажнике автомобиля взорвался газовый баллон

27.06.2022, 14:05 11856
ШЫМКЕНТ. 27 ИЮНЯ - В Шымкенте из-за сильной жары в багажнике автомобиля взорвался газовый баллон, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Во дворе жилого дома в багажнике автомобиля взорвался маленький газовый баллон, информирует телеканал "Хабар 24". 
 
Сообщается, что в результате шесть человек обратились за медицинской помощью. Четверо из них - дети. Их состояние врачи оценили как легкой степени тяжести. Им назначено амбулаторное лечение.
 
Как сообщили в департаменте по ЧС, предварительная причина происшествия - перегрев багажника автомобиля от солнечных лучей. В мегаполисе сейчас столбик термометра поднимается до 45 градусов. Спасатели просят горожан быть осторожными и не хранить легковоспламеняющиеся предметы в багажниках авто.

 

Два студента-иностранца утонули в Туркестанской области

27.06.2022, 09:19 17071
ТУРКЕСТАН. 27 ИЮНЯ - В Туркестанской области ведутся поиски тел двух студентов из Индии, которые утонули в каньоне Аксу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В субботу, 26 июня, в каньоне Аксу утонули два студента Южно-Казахстанской медицинской академии.
 
По информации издания "Отырар", студенты из Индии приехали отдыхать в Аксу-Жабаглинский заповедник.
 
Очевидцы рассказали, что "в то время, когда двое из отдыхавших пошли купаться, студентов затянуло в водоворот".
 
В настоящее время ведутся активные поиски их тел.
 
В издании отмечают, что глубина каньона Аксу от 50 до 100 м. Не везде есть спуски к воде. 90% заканчиваются вертикальными обрывами.
 

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В ДЧС области уточнили, что группа студентов прибыла в количестве 21 человека, все граждане Индии, из них 20 студентов 1-го курса и один 4-го курса Южно-Казахстанской медицинской академии.

«Поступило сообщение о том, что в Толебийском районе, в пяти километрах от села Ханарык, каньон Аксу, река Аксу, силами ОСО ДЧС, ДП, проводились поиски двух студентов 2001 года рождения, которые 26 июня в 16.49 при неизвестных обстоятельствах упали в воду и утонули.В поисково-спасательных работах были задействованы силы и средства ДЧС: 19 сотрудников и 1 плавательное средство и 4 единицы техники, ДП: 10 сотрудников и 5 ед. техники», — говорится в сообщении в ДЧС Туркестанской области.


Напомним, 26 июня на Капшагае утонула семья из четверых человек.
 

Сразу пять человек погибли в ДТП в Атырауской области

27.06.2022, 08:43 17721
Сразу пять человек погибли в ДТП в Атырауской области
Фото: atpress.kz
АТЫРАУ. 27 ИЮНЯ - В субботу на трассе в Атырауской области произошла дорожная авария, в которой погибли пять человек, еще двое госпитализированы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, дорожная авария произошла 26 мая около 16.00 на 31-м километре трассы Доссор - Кульсары - Бейнеу.
 

Столкнулись автомобили Toyota Hiluxe и Hyundai Tucson. В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai Tucson 1985 года рождения и 4 его пассажира погибли на месте", - приводит сообщение областного ДП издание atpress.kz.

 
Водитель и пассажир автомобиля Toyota Hiluxe с различными телесными повреждениями доставлены в областную больницу. 
 
Ведется следствие.
 

На Капшагайском водохранилище утонула семья из четверых человек

27.06.2022, 08:35 18291
На Капшагайском водохранилище утонула семья из четверых человек
КОНАЕВ. 27 ИЮНЯ - В минувшую субботу, 26 июня, в Капшагайском водохранилище утонули четыре родственника, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Трагедия произошла в районе "Голубого залива" в необорудованном для купания месте, информирует ДЧС Алматинской области. 
 
Утонули женщина 1990 года рождения, мужчина 1992 года рождения и двое детей 2007 и 2010 годов рождения. Еще одну женщину, 1954 года рождения, спасли.
 
Как стало известно, при купании на водохранилище поднялись волны, и двое братьев начали тонуть, спасать детей кинулись их дядя, тетя и бабушка, спастись удалось лишь бабушке.
 

В Акмолинской области сильный ветер сорвал кровли домов и школ

26.06.2022, 13:02 33921
КОКШЕТАУ. 26 ИЮНЯ - В двух регионах Акмолинской области сильный ветер сорвал кровли домов и школ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Вчера в период с 16.00 по 20.00 в двух регионах области, а именно в районе имени Биржан Сал и Буландынском районе в результате сильного ветра с порывами до 30 метров в секунду произошли частичные и полные срывы кровли в 3 общеобразовательных школах и в 38 частных жилых домах. Жертв и пострадавших нет", - проинформировали в ДЧС Акмолинской области. 

 
Сообщается, что для определения ущерба на местах работают комиссии местных исполнительных органов.
 

Также из-за ураганного ветра произошло падение электроопор в ряде населенных пунктов, на данный момент производятся восстановительные работы", - добавили в департаменте.


 

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