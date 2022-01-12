При беспорядках в Алматы погибли 13 сотрудников правоохранительных органов, двое из них обезглавлены

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По данным телеканала, 353 сотрудника правоохранительных органов пострадали от рук террористов.
В комендатуре Алматы заявляют - это прямое доказательство террористического и экстремистского характера банд формирований, которые атаковали город.
Как сообщает Sputnik Казахстан, протестующие окружили некоторые больницы Алматы и не пропускают туда пациентов и врачей.
Здание акимата практически уничтожено. Также горит здание, в котором расположены телеканалы КТК, НТК, "МИР" по адресу площадь Республики, 13. На площади также много сгоревшей техники, в основном, это патрульные автомобили, но есть и гражданские.
В городе пахнет гарью, многие магазины разграблены, витрины разбиты. Брусчатка разобрана, ее использовали для строительства баррикад. Разгромлены офисы пяти телеканалов.
В настоящее время в городе открыто движение транспорта по проспекту Назарбаева и улице Желтоксан.
Как отмечает корреспондент Sputnik Казахстан, людей возле площади довольно много, есть просто зеваки, которые снимают происходящее на мобильные. Военных и полиции на месте по-прежнему нет.
Напомним, жителей Алматы попросили не выходить из дома и оставаться в безопасном месте в связи с проведением антитеррористической операции.
Горожанам рассылают смс-уведомления, а также призывают покинуть улицы с помощью громкоговорителей.
Ранее сообщалось, что антитеррористическая операция будет проводиться в квадрате улиц Масанчи, Карасай батыра, Жамбыла, Байтурсынова.
На сегодня известно, что в Алматы при попытке штурма здания полиции были ликвидированы десятки зачинщиков беспорядков. Их личности в настоящее время устанавливаются. Об этом сообщила официальный представитель департамента полиции Салтанат Азирбек в эфире телеканала Хабар 24.
Также сообщается, что аэропорт Алматы приостановил работу.