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При обрушении шахты в Акмолинской области пострадали двое мужчин

04.03.2021 19144
Кокшетау. 4 марта. Kazakhstan Today - Двое мужчин пострадали при обрушении горной массы в шахте ТОО "Айна-ресурс" в Астраханском районе Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.
 
Минувшей ночью на пункт связи пожарной части села Астраханка поступило телефонное сообщение о том, что в селе Акбеит Астраханского района сотрудникам медицинской службы требуется помощь для спасения и эвакуации экстренных больных. На место вызова был отправлен вездеход.
 
По ифнормации ДЧС региона в момент обрушения в шахте находились двое мужчин.
 

Мужчины находились в тяжелом состоянии на глубине 100 метров, из шахты их вызволили другие шахтеры и оказали первую медицинскую помощь до приезда спасателей", - рассказал начальник отдела по ЧС Астраханского района Аят Сералиев. 

 
Он отметил, что в связи с плохими метеорологическими условиями карета скорой помощи не смогла добраться до пострадавших. 
 

Спасатели к месту ЧС выехали вместе с медиками и смогли эвакуировать пострадавших в больницу", - добавил Сералиев.

 
По информации ведомства, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, 13 января на шахте Ленина Карагандинской области при проведении буровых работ произошел выброс газа и угля. Погиб машинист буровой установки.
 

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