При обрушении шахты в Акмолинской области пострадали двое мужчин

Кокшетау. 4 марта. Kazakhstan Today - Двое мужчин пострадали при обрушении горной массы в шахте ТОО "Айна-ресурс" в Астраханском районе Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.
Минувшей ночью на пункт связи пожарной части села Астраханка поступило телефонное сообщение о том, что в селе Акбеит Астраханского района сотрудникам медицинской службы требуется помощь для спасения и эвакуации экстренных больных. На место вызова был отправлен вездеход.
По ифнормации ДЧС региона в момент обрушения в шахте находились двое мужчин.
Мужчины находились в тяжелом состоянии на глубине 100 метров, из шахты их вызволили другие шахтеры и оказали первую медицинскую помощь до приезда спасателей", - рассказал начальник отдела по ЧС Астраханского района Аят Сералиев.
Он отметил, что в связи с плохими метеорологическими условиями карета скорой помощи не смогла добраться до пострадавших.
Спасатели к месту ЧС выехали вместе с медиками и смогли эвакуировать пострадавших в больницу", - добавил Сералиев.
По информации ведомства, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Напомним, 13 января на шахте Ленина Карагандинской области при проведении буровых работ произошел выброс газа и угля. Погиб машинист буровой установки.
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