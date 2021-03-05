При обрушении шахты в Акмолинской области пострадали двое мужчин

Кокшетау. 4 марта. Kazakhstan Today - Двое мужчин пострадали при обрушении горной массы в шахте ТОО "Айна-ресурс" в Астраханском районе Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

Минувшей ночью на пункт связи пожарной части села Астраханка поступило телефонное сообщение о том, что в селе Акбеит Астраханского района сотрудникам медицинской службы требуется помощь для спасения и эвакуации экстренных больных. На место вызова был отправлен вездеход.

По ифнормации ДЧС региона в момент обрушения в шахте находились двое мужчин.

Мужчины находились в тяжелом состоянии на глубине 100 метров, из шахты их вызволили другие шахтеры и оказали первую медицинскую помощь до приезда спасателей", - рассказал начальник отдела по ЧС Астраханского района Аят Сералиев.

Он отметил, что в связи с плохими метеорологическими условиями карета скорой помощи не смогла добраться до пострадавших.

Спасатели к месту ЧС выехали вместе с медиками и смогли эвакуировать пострадавших в больницу", - добавил Сералиев.

По информации ведомства, их состояние оценивается как средней степени тяжести.





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