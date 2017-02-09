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При пожаре в 3-этажном многофункциональном здании в Алматы спасены 30 человек09.02.2017
Происшествия  08:56

Алматы. 9 февраля. Kazakhstan Today - При пожаре в 3-этажном многофункциональном здании в Алматы спасены 30 человек, сообщила официальный представитель городского ДЧС Сандугаш Баймухамбетова.

По ее информации, 9 февраля в 06.25 на пульт "101" ДЧС Алматы поступило сообщение о возгорании кровли СТО по адресу: Алмалинский район, улица Розыбакиева, угол улицы Карасай Батыра. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 06.34. Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова, передает Kazakhstan Today.

"К моменту прибытия огнеборцев обстановка была следующая: горела СТО на первом этаже трехэтажного многофункционального здания открытым пламенем с переходом на кровлю кафе, создалась угроза распространения огня на близлежащие здания. В ходе тушения пожара через ручную пожарную лестницу из окон третьего этажа спасены 30 человек", - говорится в сообщении.

При этом одна из спасенных обратилась за медпомощью и с признаками отравления доставлена в больницу. С места возгорания эвакуированы три газовых баллона объемом 50 литров.

Пожар был локализован в 06.38 и ликвидирован в 07.21. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров, уточнила Баймухамбетова.

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