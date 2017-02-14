При тушении пожара в частном доме в Алматы обнаружено тело мужчины

Алматы. 14 февраля. Kazakhstan Today - При пожаре в частном доме в Алматы погиб мужчина, сообщила официальный представитель городского ДЧС Сандугаш Баймухамбетова.

По ее информации, 14 февраля 2017 года, в 07.01, на пульт 101 ДЧС Алматы поступило сообщение о горении частного жилого по адресу: Наурызбайский район, микрорайон Тастыбулак, улица Жандосова, 36. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 5 минут, в 07.06. Обстановка к моменту прибытия огнеборцев была следующая: горел частный жилой дом открытым пламенем, зафиксировано частичное обрушение потолочной конструкции, передает Kazakhstan Today.

"В ходе тушения пожара был обнаружено тело мужского пола", - отметили в ДЧС.

Пожар локализован в 07.17, ликвидирован в 08.05. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

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