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При тушении пожара в частном доме в Алматы обнаружено тело мужчины14.02.2017
Происшествия  09:32

Алматы. 14 февраля. Kazakhstan Today - При пожаре в частном доме в Алматы погиб мужчина, сообщила официальный представитель городского ДЧС Сандугаш Баймухамбетова.

По ее информации, 14 февраля 2017 года, в 07.01, на пульт 101 ДЧС Алматы поступило сообщение о горении частного жилого по адресу: Наурызбайский район, микрорайон Тастыбулак, улица Жандосова, 36. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 5 минут, в 07.06. Обстановка к моменту прибытия огнеборцев была следующая: горел частный жилой дом открытым пламенем, зафиксировано частичное обрушение потолочной конструкции, передает Kazakhstan Today.

"В ходе тушения пожара был обнаружено тело мужского пола", - отметили в ДЧС.

Пожар локализован в 07.17, ликвидирован в 08.05. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.
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При тушении пожара в частном доме в Алматы обнаружено тело мужчины
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