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Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - Причиной крушения МиГ-31 близ Караганды стал пожар в двигателе. Об этом рассказал главнокомандующий силами воздушной обороны Казахстана Нурлан Орманбетов, передает Kazakhstan Today.

По словам главнокомандующего воздушной обороны РК, пожар в одном из двигателей произошел после взлета. Экипаж принял все меры по отводу от населенного пункта в поле.

Убедившись, что гражданскому населению ничего не угрожает, экипаж по команде руководителя полета катапультировался. На борту находились два человека, уровень подготовки летного состава соответствовал запланированному полетному заданию", - сказал Орманбетов.

Он также сообщил, что до выяснения причин аварии полеты самолетов МиГ-31 приостановлены. Полеты возобновят после подведения итогов комиссии и проведения профилактических мероприятий.

Для объективности установления истинных причин аварии к расследованию будут привлечены представители разработчика данного самолета, изготовителя", - отметил Орманбетов

Он также рассказал, что полеты, которые выполнялись 16 апреля, были плановые, подготовка летного состава велась по заступлению состава на боевое дежурство по охране воздушных рубежей. Перед каждым вылетом боевые самолеты проходят подготовку специалистами, члены экипажа проходят подготовку и медицинский контроль у медиков и у психолога, которые обязательны для каждого летчика.

Летательный аппарат был исправным, на нем были выполнены все установленные виды и формы технического обслуживания в соответствии с регламентом технического обслуживания данного типа самолета", - отметил спикер.

Потерпевший крушение самолет был выпущен в 1991 году. Это уже четвертый аварийный инцидент с МиГ-31 в Казахстане. Предыдущие происходили в 2007, 2008, 2013 годах.

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