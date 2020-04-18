Спецкомиссия Министерства обороны расследует крушение самолета МиГ-31 близ Караганды

На место вылетели главнокомандующий Силами воздушной обороны и командующий Военно-воздушными силами.
По информации на данный час известно, что истребителем МиГ-31, потерпевшим крушение близ Караганды, управляли подполковник А. Курмангалиев и подполковник И. Гаврилко. Это опытные военные летчики. Общий налет А. Курмангалиева составляет 888 часов, И. Гаврилко – 1161 час", - проинформировали в Министерстве обороны РК.
Известно, что первой на место авиакрушения прибыла наземная поисково-спасательная служба Военно-воздушных сил Казахстана.
Сразу на месте летчикам была оказана первая медицинская помощь, после чего оперативно произведена эвакуация в больницу Караганды. В настоящее время летчикам оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние одного оценивается врачами как удовлетворительное, другого – средней степени тяжести", - сообщили в ведомстве.
Отметим, что потерпевший крушение самолет был выпущен в 1991 году. Это уже четвертый аварийный инцидент с МиГ-31 в Казахстане. Предыдущие происходили в 2007, 2008, 2013 годах.
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