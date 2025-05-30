29.05.2025, 17:10 22561
Прилетевшую из Сеула казахстанку задержали за скандал на борту самолета
Фото: ДП на транспорте
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Алматы. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Алматы задержана пассажирка, нарушившая правила поведения на борту международного авиарейса, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.
По данным ведомства, 23-летняя жительница Туркестанской области во время полета вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью и отказывалась выполнять законные требования членов экипажа.
После посадки воздушного судна, в соответствии с действующим законодательством, правонарушительница была передана сотрудникам полиции. По результатам рассмотрения дела она привлечена к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение правил поведения на борту воздушного судна", - уточнили в ДП на транспорте.
В ведомстве добавили, что с начала текущего года транспортные полицейские выявили и привлекли к ответственности 207 правонарушителей, в том числе:
- за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде - 127 фактов;
- за курение на борту самолета - 50 фактов;
- за мелкое хулиганство - 13 фактов и т.д.
В департаменте напомнили, что деструктивное поведение создает угрозу безопасности пассажиров и сотрудников авиакомпании.
Напомним, в феврале самолетному дебоширу вынесли приговор в Астане за то, что он ударил стюардессу и заявил о бомбе на борту.
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29.05.2025, 14:55 26256
В страшном ДТП на трассе Алматы - Бишкек погибли четыре человека
Фото: скриншот из видео в соцсетях
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Алматы. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На 44-м километре автодороги Алматы - Бишкек 28 мая около 18.00 произошло смертельное ДТП, сообщили в департаменте полиции Алматинской области.
Предварительно установлено, что 39-летний житель Туркестанской области, управляя грузовой автомашиной марки КамАЗ, допустил отсоединение прицепа. Вышедший из-под контроля прицеп выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной Geely, а последняя по инерции с автомобилем KIA Sportage. В результате трагедии на месте происшествия погибли четыре человека, в том числе водитель Geely", - проинформировали в департаменте полиции Алматинской области.
В настоящее время проводится всестороннее расследование. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.
28.05.2025, 15:40 51516
Для расследования аварии на шахте "Болашак" создана комиссия
Фото: Depositphotos
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Актобе. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Серик Туленбергенов поручил создать комиссию по расследованию аварии на шахте "Болашак" в Актюбинской области, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
Комиссии предстоит установить обстоятельства и причины аварии. В связи с повторяющимися выбросами водорода и в целях обеспечения безопасности работников было принято решение о временной приостановке всех работ на шахте.
В МЧС отметили также необходимость привлечения научно-исследовательских институтов по изучению вопроса выделения водорода и других сопутствующих газов, их влияния на безопасность ведения работ.
Напомним, что 26 мая на добычном блоке шахты "Болашак" Донского ГОКа произошел выброс водорода с последующим возгоранием. В результате происшествия трое сотрудников получили ожоги различной степени тяжести.
28.05.2025, 11:34 58341
Похищенная невеста погибла в смертельной аварии в Алматинской области
По предварительным данным, аварию спровоцировали участники кортежа
Фото: скрин видео
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Конаев. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Похищение невесты закончилось смертельным ДТП в Алматинской области, сообщает телеканал КТК.
На трассе столкнулись две иномарки. От удара одна из легковушек опрокинулась. Девушка погибла на месте", - пишет источник.
По данным телеканала, колонна автомобилей ехала после обряда похищения по БАКАД.
По предварительным данным, именно участники кортежа спровоцировали аварию.
Предположительно, одна иномарка обгоняла другую. В итоге, KIA случайно задела Mercedes. От удара авто, где находились будущие молодожены, опрокинулось. Жениха и двоих пассажиров с травмами доставили в больницу. А вот 20-летнюю невесту спасти не удалось", - говорится в информации.
Полиция завела уголовное дело.
Вследствие ДТП один из пассажиров Mercedes Benz скончался на месте. Водитель и еще двое пассажиров с различными травмами были госпитализированы в больницу. Виновный водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сообщили в ДП Алматинской области.
Ранее в ЗКО три человека погибли в результате лобового столкновения автомобилей.
27.05.2025, 20:17 78561
Жители Жетысуской области ощутили подземные толчки
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Талдыкорган. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 27 мая в 19.45 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения располагается на территории Казахстана в 336 км на северо-восток от Алматы в Жетысуской области.
Расчетная интенсивность составила с/ст Капал-Арасан 2 балла.
Напомним, 25 мая жители Жамбылской области ощутили подземные толчки силой 2 и 3 балла. В этот же день жители Восточно-Казахстанской области почувствовали землетрясение силой два балла.
27.05.2025, 13:32 87071
Пассажирка скончалась на борту экстренно приземлившегося в аэропорту Актобе самолета
Фото: пресс-служба аэропорта Актобе
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Актобе. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Пассажирка скончалась на борту самолета Boeing-777 авиакомпании Nordwind Airlines, запросившего экстренную посадку в аэропорту Актобе, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Самолет летел из Екатеринбурга в Сочи, но вынужденно сел в Актобе, после того как один из пассажиров пожаловался на недомогание", - пишет Sputnik.kz.
Казинформ со ссылкой на председателя правления аэропорта Дастана Малиева сообщает, что причину смерти пассажирки установят врачи.
Самолет Boeing-777 авиакомпании Nordwind Airlines все еще находится в аэропорту Актобе. Сейчас решается вопрос: останется ли тело пассажира здесь или его заберут. После этого самолет продолжит рейс. Пока неизвестно, когда именно он вылетит - решение примет экипаж. Пассажиры остаются на борту, их не высаживали", - сообщил Малиев.
Всего на борту воздушного судна находилось 564 пассажира.
27.05.2025, 12:25 88506
Трое рабочих получили ожоги на шахте в Актюбинской области Дополнено
Фото: Depositphotos
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Актобе. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Трое рабочих получили ожоги в результате возгорания на шахте "Болашак" в Актюбинской области, сообщает пресс-служба Eurasian Resources Group.
В добычном блоке шахты "Болашак" Донского ГОКа произошло кратковременное возгорание воздушной среды. Пострадали трое дежурных электрослесаря, которые производили монтаж оборудования. Сотрудники получили ожоги лица и кистей рук. Пострадавшие были оперативно доставлены в ЦРБ Хромтау, где им оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь", - заявили в компании.
Подчеркивается, что руководство предприятия находится на постоянной связи с врачами и родными.
Дополнено 27.05.2025, 12.51
В управлении здравоохранения Актюбинской области рассказали о состоянии пострадавших в результате возгорания на шахте "Болашак", передает корреспондент агентства.
Два пациента находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии, третий госпитализирован в травматологическое отделение, его состояние оценивается как средней тяжести. Пациенты получают полный объем необходимого лечения и находятся на контроле", - заверили в управлении.
Ранее на руднике "Бестобе" в Акмолинской области погиб работник.
26.05.2025, 20:01 118766
В Алматинской области легковушка выехала под поезд
Фото: КТЖ
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Конаев. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 26 мая в 12.57 на неохраняемом переезде участка Достык - Бесколь машинист применил экстренное торможение из-за внезапного выезда легкового автомобиля на пути, сообщает пресс-служба КТЖ.
Столкновения избежать не удалось. Жертв и пострадавших нет. Информация передана в ЛОП станции Достык. ДТП повлияло на график движения поездов", - говорится в сообщении.
За пять месяцев 2025 года фиксируется рост числа ДТП на железнодорожных переездах на 20%.
Напомним, 19 мая водитель джипа спровоцировал столкновение с грузовым поездом на железнодорожном переезде станции Матай и скрылся с места происшествия.
26.05.2025, 18:30 104096
Один из алматинских ТРЦ осматривают из-за сообщения о минировании
Фото: Depositphotos
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Алматы. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы торгово-развлекательный центр Forum Almaty осматривают из-за сообщения о минировании, сообщает пресс-служба департамента полиции города.
В настоящее время проводится комиссионный осмотр здания ТРЦ в связи с поступившим анонимным сообщением о минировании. На месте работают сотрудники полиции, саперы и представители экстренных служб. Просим граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике. По итогам проверки будут приняты предусмотренные меры", - заявили в ДП.
Ранее в Туркестанской области подросток "заминировал" школу.
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