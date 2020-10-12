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Прохожий спас тонущего в Урале мальчика

08.10.2020 298
Атырау. 8 октября. Kazakhstan Today - В Атырау мужчина спас мальчика, который едва не утонул в реке Урале, передает Kazakhstan Today. 
 

На пульт дежурного поступило сообщение о том, что под автомобильным мостом Бейбарыс при неизвестных обстоятельствах в Урал упал ребенок. По прибытии на место спасатели выяснили, что житель города Асанали Таскалиев спас ребенка и отвез его в больницу", - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

 
По словам Асанали, когда он гулял с внуком возле моста, к нему подбежали двое маленьких детей и сказали, что их друг оказался в воде. Он вытащил ребёнка на берег и оказал первую помощь.
 

Я определил, что у ребенка есть пульс, и сразу попытался оказать первую помощь, очистил полость рта. Делал всё, что смог. Ребенок пришел в себя и начал плакать. Я очень обрадовался и укутал его одеждой, потом поймал такси и доставил в ближайшую поликлинику №5", - рассказал мужчина.

 
Сейчас мальчик находится в реанимации. Медики сообщили, что его состояние тяжелое, поставлен диагноз "отек головного мозга", сообщает портал "Ак Жайык"
 

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