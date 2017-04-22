Атырау. 22 апреля. Kazakhstan Today - Пропавший в Атырауской области двухлетний ребёнок утонул в реке Урал.

После обеда 21 апреля в ДЧС области поступило сообщение о том, что в пригородном поселке Ракуша пропал двухлетний мальчик, передает Kazakhstan Today.

Примерно в 18.00 тело малыша нашли и извлекли из воды рыбаки соседней Еркинкалы. В ДВД области подтвердили, что утонувший ребёнок и есть пропавший в поселке Ракуша мальчик, пишет издание " Ак Жайык ".

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