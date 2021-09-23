Пропавшую в Нур-Султане девушку нашли мертвой

НУР-СУЛТАН. 22 СЕНТЯБРЯ - Пропавшую в Нур-Султане 19-летнюю девушку нашли мертвой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С заявлением в полицию о пропаже 19-летней дочери, которая вышла из дома 19 сентября текущего года, около 11.00, и не вернулась домой, обратилась мать девушки. На установление местонахождения пропавшей был ориентирован личный состав департамента полиции Нур-Султана, приданные силы, личный состав Национальной гвардии, заступивший на пешее патрулирование, а также волонтеры и общественность", - сообщили в департаменте полиции.

По данным полиции, в последний раз девушку видели на мосту со стороны улицы Бараева. На поиски было решено привлечь группу водолазов.

22 сентября текущего года, в 11.20, в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий сотрудниками полиции совместно с оперативно-спасательным отрядом МЧС обнаружено тело девушки в реке Ишим. По данному факту возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза", - проинформировали в полиции.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.





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