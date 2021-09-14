В Караганде найден скелет пропавшего год назад 27-летнего мужчины

КАРАГАНДА. 13 СЕНТЯБРЯ - В Караганде найдены останки 27-летнего Касымхана Жумашева, пропавшего 26 августа 2020 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Найден скелетированный труп человека. Назначена экспертиза, которая сможет установить личность человека. Рядом с трупом были документы на лицо, числящееся без вести пропавшим", - рассказали Telegram-каналу "Патриот" в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

Экспертиза по мере возможности покажет причину смерти человека. Если эксперты увидят следы убийства, то розыскное дело будет переквалифицировано на статью "Убийство".

Со слов полицейских, рядом с останками документы лежали на 27-летнего Касымхана Жумашева, который числится в сводках полиции пропавшим без вести.

Молодой человек пропал 26 августа. Родным сказал, что будет у друга дома. Но к другу он не пришел. Номер его телефона с этого дня был отключен. Касымхан работал барменом в одном из кинотеатров", - говорится в посте канала.

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