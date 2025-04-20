Проводник поезда Алматы-Ташкент спас жизнь ребенку

Фото: КТЖ

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Ташкент. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Во время поездки поезда №001 сообщением Алматы-Ташкент проводник спас жизнь девятилетнему мальчику, которому внезапно стало плохо в пути. Благодаря оперативным действиям удалось избежать трагедии, сообщает пресс-служба АО "Пассажирские перевозки".





На станции Келес, во время погранично-таможенного досмотра, у Ярослава Ч. резко ухудшилось самочувствие. Мальчик ехал в Ташкент с мамой на лечение. У ребенка начались судороги и ситуация требовала немедленной медицинской помощи.





Проводник поезда Куатбек Дауылбаев, заметив резкое ухудшение состояния ребенка, незамедлительно оказал первую медицинскую помощь. Он предотвратил западение языка, аккуратно зафиксировал голову мальчика в безопасном положении и обеспечил проходимость дыхательных путей. Благодаря его грамотным действиям удалось стабилизировать состояние ребенка и спасти ему жизнь.





Начальник поезда оперативно вызвал скорую помощь на ближайшую станцию. К моменту прибытия состава на станцию Келес медицинская бригада уже ожидала поезд. Ярослав был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение Ташкента.