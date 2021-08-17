Пьяный водитель в Туркестанской области стал причиной смертельной аварии

Фото: polisia.kz

ТУРКЕСТАН. 16 АВГУСТА - Смертельное ДТП устроил пьяный водитель в Туркестанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщается на официальном сайте МВД Казахстана, в дежурную часть Созакского РОП поступило сообщение от одной из больниц. На трассе Екпинди - Бирлик водитель Audi-100 допустил столкновение с автомашиной УАЗ.

Пассажир, находившийся в УАЗе, от полученных травм скончался. Еще двоих пассажиров той же машины с различными травмами доставили в больницу.

Получив сообщение, сотрудники Созакского РОП оперативно прибыли на место происшествия. Там стражи порядка задержали нетрезвого водителя Audi и доставили в районный отдел.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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