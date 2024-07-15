Пять человек погибли в результате ДТП в Карагандинской области

В медучреждение доставлены 11 человек

Рассказать друзьям

Караганда. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 14 июля, около 12.00 на автодороге Алматы - Екатеринбург в 30 км от поселка Акчатау в направлении Караганды произошло ДТП с участием автобуса и "Тойота Естима", сообщает пресс-служба ДП Карагандинской области.





В результате ДТП четверо пассажиров "Тойота Естима" и один пассажир автобуса скончались на месте происшествия.





С различными травмами в медицинское учреждение доставлены 11 человек.





По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.