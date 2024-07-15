14.07.2024, 18:16 23421
Пять человек погибли в результате ДТП в Карагандинской области
В медучреждение доставлены 11 человек
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Караганда. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 14 июля, около 12.00 на автодороге Алматы - Екатеринбург в 30 км от поселка Акчатау в направлении Караганды произошло ДТП с участием автобуса и "Тойота Естима", сообщает пресс-служба ДП Карагандинской области.
В результате ДТП четверо пассажиров "Тойота Естима" и один пассажир автобуса скончались на месте происшествия.
С различными травмами в медицинское учреждение доставлены 11 человек.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.
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14.07.2024, 19:00 22666
Сель сошел в Кыргызстане: четыре человека пропали без вести
Фото: МЧС КР
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Бишкек. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На территории Оша в воскресенье, 14 июля, из-за проливных дождей в селах Толойкон и Борубай-Ата сошел сель. Река Ак-Буура вышла из берегов и затопила часть Оша, сообщает kaktus.media.
Известно о четырех пропавших без вести людях и масштабных материальных потерях. На местах работают сотрудники МЧС и МВД.
Для урегулирования последствий селей, а также из-за нестабильной погоды введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом объявили на заседании штаба гражданской защиты под председательством мэра города Бакытбека Жетигенова.
Сотрудники правоохранительных органов следят за тем, чтобы не допустить мародерства на затопленном рынке.
Напомним, в конце июня в Кыргызстане в Ноокатском районе Ошской области сошел разрушительный сель. Также стало известно, что среди погибших в результате селя в Кыргызстане есть несовершеннолетние граждане Республики Казахстан.
11.07.2024, 11:51 91431
Рабочий погиб на шахте в Рудном
Фото: Depositphotos
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Рудный. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Рабочий погиб на шахте "Соколовская" в городе Рудном Костанайской области, сообщает пресс-служба Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного производственного объединения.
При оборке заколов после производства взрывных работ на горизонте -280 метров произошло отслоение куска горной массы на проходчика. В результате работник получил травмы, несовместимые с жизнью", - заявили на предприятии.
Подчеркивается, что семье погибшего будет оказана необходимая помощь.
По факту случившегося проводится расследование", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в прошлом году в шахте имени Костенко произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек.
10.07.2024, 15:05 110876
Дети попали в реанимацию после укуса каракурта в Атырауской области
Всего в реанимации после укусов пауков оказалось шесть человек
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Атырау. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Два ребенка и четверо взрослых оказались в реанимации после укуса каракурта в Атырауской области.
В Атырауской области наблюдается нашествие каракуртов. Это ядовитые пауки, укус которых может быть опасен для человека. Нашествие этих насекомых наблюдается в песчаных районах региона - это Индерский, Исатайский и Курмангазинские районы, сообщает издание "Мой город".
По данным издания, двое детей и четверо взрослых попали в реанимацию после укуса ядовитых пауков.
В областной станции скорой помощи зарегистрированы два таких случая - в селе Есбол Индерского района и в Исатайском районе. Им оказали медицинскую помощь. Еще девять человек получают лечение в областной больнице, четверо из них оказались в реанимации. Еще трое получили укол. В детскую больницу попали трое детей, двоих пришлось поместить в реанимацию, еще один отделался легкой формой течения болезни", - говорится в материале.
Ранее сообщалось, что от укуса ядовитых пауков в регионе гибнут верблюды.
Ученый, эксперт в области животноводства и ветеринарии Дастанбек Баймуканов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Todayназвал причины нападения ядовитых каракуртов на верблюдов на западе страны.
Это нарушение экологического баланса животного мира. Во времена Союза на прикаспийской территории образовалось каракульское овцеводство. Сейчас в Прикаспийском регионе, в Атырауской и Мангистауской областях поголовье овец значительно ниже, чем было раньше. А поголовье верблюдов за это время увеличилось в разы (...) Пока овцеводство развивалось, каракурты никогда не нападали на крупных животных - овец, верблюдов и лошадей. Пауки всегда соблюдали дистанцию (...)Специфический запах овечьей шерсти, их пота, жира, причем конкретных пород - каракульской, казахской курдючной, сараджинской, гиссарской породы овцы. Их шерсть ужасно пахнет, такие насекомые, как "черная вдова" (или каракурты. - Прим. ред.), всегда убегали и не приближались к овцам", - рассказал эксперт.
10.07.2024, 11:11 114591
Жители Актау вновь перекрыли дорогу из-за отсутствия воды
Фото: Depositphotos
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Актау. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители одного из домов в 19-м микрорайоне города Актау перекрыли автомобильную дорогу из-за отсутствия воды в квартирах.
Как сообщает lada.kz со ссылкой на автора видео, жильцы дома № 43 третий день сидят без воды - питьевой и технической. Сложившиеся обстоятельства вынудили людей перекрыть автомобильную дорогу, чтобы привлечь внимание властей к проблеме. Кроме того, из-за собравшихся образовалась пробка. Прибыла полиция.
Между тем в пресс-службе Актауского городского акимата заявили, что отправят к жильцам дома компетентных представителей.
Ранее сообщалось, что жители Актау страдают из-за нехватки питьевой воды.
С дефицитом питьевой воды жители города летом сталкиваются регулярно. В конце июня 2023 года экс-глава ТОО "МАЭК" Жасулан Суюнчалиев в интервью Lada.kz пообещал, что проблемы с водой в регионе будут решены к концу 2024 года.
Тем не менее в апреле этого года в Актау прорвало два крупных водопровода. В обоих случаях прорывы были связаны с изношенностью инженерных сетей. Генеральный директор ТОО "МАЭК" Кайрат Рахимов сообщил, что шесть насосов ТОО "МАЭК" в Актау изношены на 100% и находятся в критическом состоянии. На их ремонт требуется 8 миллиардов тенге.
09.07.2024, 18:57 141346
Массовое отключение электричества произошло на западе Казахстана
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Атырау. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 9 июля, в 09.52 системным оператором ДРДЦ ФЗМЭС АО "KEGOC" в Западном регионе был объявлен режим "Авария", сообщает пресс-служба АО "Атырау Жарык".
9 июля в 11.05 действием противоаварийной автоматики отключились ряд присоединений 110/35 кВ в сетях АЖ. Причиной стал сложившийся дефицит генерируемой мощности в Атырауской и Мангистауской областях. Также для недопущения развития технологического нарушения в Атырауской энергосистеме по команде ДРДЦ вводятся дополнительные ограничения электроснабжения потребителям, осуществляющим предпринимательскую деятельность, согласно утвержденному графику ввода ограничения в сетях АО "Атырау Жарык", - сообщили в компании.
В ограничении электроснабжения из-за срабатывания автоматики оказались следующие районы Атырауской области: Махамбетский, Кызылкогинский, часть левобережья Атырау.
Ранее сообщалось, что дефицит электроэнергии на юге Казахстана превышает 50 процентов.
Напомним, в Минэнерго заявили, что окончательное решение о строительстве АЭС будет принято по итогам народного референдума. Глава ведомства выразил надежду на то, что казахстанцы понимают всю важность атомной энергетики.
Информационное агентство Kazakhstan Today решило провести опрос среди населения на тему строительства АЭС.
Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как вы относитесь к данной инициативе?"
46% участников опроса ответили: "Этот вопрос не подлежит обсуждению, нужно строить АЭС для выхода из критической ситуации"; 23% выбрали ответ: "Положительно, АЭС позволит решить проблему энергодефицита"; 11% считают, что нужно искать альтернативные пути решения проблемы, и 20% участников опроса выбрали ответ: "Отрицательно, считаю, что АЭС небезопасны".
09.07.2024, 12:01 151571
Режим ЧС ввели в одном из районов Алматинской области
Фото: wikipedia.org
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Конаев. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Талгарского района Алматинской области разработал проект решения об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба на территории района.
Объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба на территории Талгарского района Алматинской области", - говорится в документе.
Также сообщается, что руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен курирующий заместитель акима Талгарского района Оразхан Каспакбаев.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
В пресс-службе акимата района сообщили, что в целях обеспечения безопасности жителей Талгарского района было принято решение о временном ограничении посещения территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка.
Это решение было принято в связи с проведением превентивных мероприятий по опорожнению моренного озера, расположенного в бассейне реки левый Талгар, и расчисткой русла реки перед селезащитным сооружением. Эти действия направлены на обеспечение безопасности жителей населенных пунктов Талгар, Кендала, Актас. На месте работают представители акимата Талгарского района, ДЧС и "Казселезащиты", - добавили в ведомстве.
Ранее в Жанатасе объявили ЧС местного масштаба.
08.07.2024, 14:27 175226
Девять детей госпитализировали в больницу из лагеря в Боровом
Фото: Pexels.com
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Павлодар. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат Павлодарского горсмаслихата Гульжайна Даримова сообщила о серьезных нарушениях в детском лагере в Боровом, где отдыхали воспитанники детских домов Павлодара.
По ее словам, дети пожаловались ей, что некоторые воспитанники лежат с температурой.
Врача у них на территории нет, скорую им не вызывают. Я вызвала скорую ночью. Забрали 9 детей с температурой", - написала Даримова в Instagram.
После сообщений депутата в лагерь приехали замакима Акмолинской области, руководители управлений здравоохранения и образования и уполномоченный по правам детей Акмолинской области.
Мы вместе сделали осмотр лагеря. Очень много нарушений. Но на все можно глаза закрыть, кроме отсутствия медика, где 250 детей. Нет также диетсестры, никакие журналы по детям не ведутся", - сообщила депутат.
По ее словам, лагерь "Эдельвейс" принадлежит Северо-Казахстанской области, оттуда в лагерь тоже выехали представители акимата.
На происшествие также отреагировала уполномоченный по правам детей Динара Закиева.
Депутат подчеркнула, что со стороны государства в детских лагерях нужен жесточайший контроль.
В этот раз закончилось хорошо, в следующий раз может закончиться летально", - резюмировала Даримова.
Ранее сообщалось, что в двух детских лагерях курортной зоны Бурабай у поваров обнаружили стафилококк, а в пробах еды нашли кишечную палочку. Еще в трех частных лагерях отсутствовала лицензия на оказания медицинской помощи, в медпунктах использовались просроченные лекарства, а в детском лагере Аккольского района и вовсе не было лекарств.
Ранее в Акмолинской области в ходе проверки детских лагерей обнаружили крысиный яд на кухне, бутылки от спиртного и оружие.
Массовая проверка детских лагерей началась после выявления нарушений в детских лагерях близ Алматы. В одном из них родители обнаружили сауну, а также опубликовали фото и видео, на которых видно, что дети спят на полу, а также в душных комнатах, где стоит около 20-30 кроватей. После скандального случая специалист по госзакупкам управления образования и организатор летнего отдыха получили тюремные сроки.
08.07.2024, 12:10 165951
Российская туристка погибла во время сильного шторма в ЗКО
Фото: кадр из видео
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Уральск. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Туристка из России погибла от удара молнии на берегу озера Шалкар в Теректинском районе Западно-Казахстанской области, сообщает "Мой город"
Трагедия произошла вчера около 17.00.
Информацию о гибели женщины подтвердили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.
В 17.13 дежурному врачебной амбулатории поселка Сарыөмір поступил вызов о том, что в зоне отдыха Шалкар женщину 1984 года рождения ударила молния. Фельдшер, выезжавший на место происшествия, констатировал смерть", - пояснили в пресс-службе ведомства.
По информации источника, погибшая была гражданкой РФ.
Вчера во второй половине дня на ЗКО обрушился шторм. Пыльная буря оставила уральцев без воды и электричества.
Сильнейший порывистый ветер валил деревья, с нескольких домов унесло крыши, сотни абонентов остались без электричества. Жуткую пыльную бурю на видео сняли в районах ЗКО, а в некоторых районах области прошел сильный дождь и даже град", - пишет сайт.
Сильный шторм с грозой вчера прошел также в Астане. Там затопило аэропорт.
А в Жамбылской области ливень спровоцировал сход грязевого селя, который затопил более 200 дворов и 21 дом в районном центре Сарысуского района.
Непогода обрушилась и на соседний Кыргызстан. Во время грозы из-за удара молнии там погибли на пастбище 250 овец. В МЧС страны предупредили, что гроза и ливни будут продолжаться вплоть до 12 июля.
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