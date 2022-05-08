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Пять суток блуждал 47-летний мужчина в горах близ Текели

07.05.2022, 20:22 4291
ТАЛДЫКОРГАН. 7 МАЯ - Мужчина бесследно исчез, выехав 1 мая в Чажынское ущелье, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Супруга пропавшего обратилась с заявлением в городскую полицию через несколько дней. Стражи порядка организовали масштабные поиски, к которым подключили местных волонтеров и коллег из областного ДЧС. 7 мая днем в горах близ реки Чажа мужчину нашли, сообщает пресс-служба ДП Алматинской области. 
 
Как выяснилось, последние пять суток он блуждал в горной местности, питался растениями и мелкими животными. После оказания медпомощи его состояние стабилизировалось. 
 

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В Жамбылской области толпа напала на полицейского

07.05.2022, 17:09 7136
ТАРАЗ. 7 МАЯ - В ночь на 7 мая в отдел полиции Шуского района поступило сообщение о применении насилия в отношении сотрудников полиции группой неизвестных лиц, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Установлено, что сотрудники патрульной полиции возле привокзальной площади города Шу остановили автомашину марки "ВАЗ-21014" без переднего опознавательного государственного номерного знака, сообщает пресс-служба ДП региона. 
 
При выяснении обстоятельств водитель и пассажиры автомашины, не подчинившись законным требованиям полицейских, вместе со знакомыми оказали сопротивление представителям власти.
 
По данному факту Шуским районным отделом полиции начато досудебное расследование по части 1 статьи 380 УК (Применение насилия в отношении представителя власти).
 
В настоящее время установлены все участники противоправных действий, с ними проводятся следственно-оперативные мероприятия.
 
Лица, применившие насилие в отношении представителей власти, задержаны в порядке статей 128-131 УПК. Другие данные досудебного расследования в интересах следствия не подлежат разглашению в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК.
 
 

Семейная пара застряла в горах Заилийского Алатау

07.05.2022, 14:00 7836
Фото: РОСО МЧС РК
АЛМАТЫ. 7 МАЯ - 6 мая в 17.03 в дежурно-диспетчерское отделение РОСО МЧС РК поступило заявление о том, что мужчина и женщина не могут самостоятельно спуститься в районе пика Чимбулачка, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Оперативная группа в количестве 8 человек и один кинологический расчет выехали в горы. В 18.15 спасатели прибыли на Талгарский перевал и пешим ходом выдвинулись к пострадавшим, сообщает пресс-служба РОСО МЧС РК. 
 
Спасательная операция осложнялась туманом и снегом.
 
Уже в 19.10 спасатели РОСО совместно со спасателями службы спасения обнаружили пострадавших и начали спуск туристов. Спасены супруги - женщина 1997 года рождения и мужчина 1996 года рождения.
 

В Акмолинской области "заминировали" магазин

07.05.2022, 12:31 8431
В Акмолинской области "заминировали" магазин
Фото: polisia.kz
КОКШЕТАУ. 7 МАЯ - 6 мая в 14.05 на оперативный канал 102 УП Кокшетау позвонил директор магазина и сообщил об анонимном звонке, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам мужчины, неизвестный сообщил ему о заложенном взрывном устройстве в торговой точке. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, представители КНБ, прокуратуры, ДЧС, сообщает пресс-служба ДП Акмолинской области.
 
Всех находившихся в магазине эвакуировали, было выставлено оцепление, из многоэтажного дома эвакуировали жителей. 
 
В ходе проверки взрывное устройство, а также подозрительные предметы не обнаружены. 
 
Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по статье 273 Уголовного кодекса (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). 
 
В настоящее время устанавливается личность неизвестного, который сообщил о взрывном устройстве.
 

На трассе Актау - Жанаозен крупный град повредил автомобили

07.05.2022, 11:19 9261
На трассе Актау - Жанаозен крупный град повредил автомобили
Фото: Коллаж из кадров видеоматериала
АКТАУ. 7 МАЯ - Крупный град, выпавший к вечеру 6 мая, повредил автомобили на трассе Актау - Жанаозен, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На видео, опубликованных в социальных сетях, заснято, что размер градин превышал один сантиметр в диаметре. Некоторым автомобилистам приходилось останавливаться и парковать авто под навесами. Однако, судя по кадрам, есть водители, чьи машины все-таки пострадали: люди сняли на видео повреждения своих авто, в числе которых побитые лобовые стекла и кузовы машин, сообщает "Лада".
 
Напомним, в Мангистау резко похолодало. Накануне из-за дождей на трассу Актау - Жанаозен обрушились селевые потоки. 
 
 

В Петропавловске ураган срывал крыши и ломал деревья

06.05.2022, 20:21 14286
Фото: Петропавловск.news
ПЕТРОПАВЛОВСК. 6 МАЯ - По Петропавловску пронесся ураган. Скорость ветра достигала 27 метров в секунду, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
У бизнес-центра "Квартал" упавшие деревья повредили несколько автомобилей, сообщает Петропавловск.news
 
В микрорайоне Береке ветром сдуло крышу со здания на улице Ухабова. Металлические пластины частично упали на припаркованный рядом автомобиль, частично их отнесло на соседний жилой дом. 
 
Как нам сообщили в АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", в электроснабжении города перебоев из-за урагана не было. Частично были отключены несколько домов в микрорайоне Береке.

 

В результате пожара в одной из многоэтажек Актобе эвакуировано 60 человек

06.05.2022, 09:21 17676
В результате пожара в одной из многоэтажек Актобе эвакуировано 60 человек
Фото: скриншот из видео в соцсетях
АКТОБЕ. 6 МАЯ - В результате пожара в одной из многоэтажек Актобе эвакуировано 60 человек, спасено - 10 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
5 мая 2022 года в 16.48 поступило сообщение о загорании трех балконов девятиэтажного дома на проспекте Абулхаир хана, 67. 
 

По прибытии к месту вызова было установлено загорание обшивки балкона с 4-го по 9-й этажи. Задействованными силами и средствами в количестве 52 человек и 10 единиц техники пожар полностью потушен за 20 минут на площади 50 квадратных метров. По лестничному маршу эвакуировано 60 человек. Также с помощью пожарной автолестницы спасено 10 человек. Причина пожара устанавливается", - сообщили в ДЧС Актюбинской области.


 

Двух сестер-школьниц сбили на тротуаре в Шымкенте

05.05.2022, 16:01 26421
Двух сестер-школьниц сбили на тротуаре в Шымкенте
ШЫМКЕНТ. 5 МАЯ - В Шымкенте водитель легкового автомобиля, пытаясь уйти от столкновения, сбила на тротуаре двух сестер-школьниц, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Инцидент произошел 5 мая ранним утром перед шестой поликлиникой на улице Аль-Фараби. Водитель-женщина на Hyundai пыталась избежать столкновения с другим авто, не справилась с управлением и выехала на тротуар. В этот момент на перекрестке ждали зеленого сигнала светофора две школьницы. Автомобиль сбил девочек, а затем врезался в столб. Двух сестер, учениц начальных классов, с различными травмами госпитализировали в детскую больницу в микрорайоне Асар", - сообщает телеканал Otyrar

 
 
В отношении водителя, совершившего ДТП, составили протокол. Обе автомашины водворили на штрафстоянку.
 

В горах Алматы спасли потерявшегося туриста

05.05.2022, 11:52 28801
В горах Алматы спасли потерявшегося туриста
Фото: МЧС РК
АЛМАТЫ. 5 МАЯ - Спасатели Алматы эвакуировали потерявшегося парня из ущелья Кимасар, который отправился в горы, проигнорировав штормовое предупреждение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В службу спасения Алматы поступил вызов от городского ДЧС о потерявшемся парне в горах, в районе пика Фурманова.
 

Установив месторасположение по геолокации, спасатели обнаружили замерзающего 28-летнего алматинца в 22.30 в ущелье Кимасар. Найденный алматинец в медпомощи не нуждался, был эвакуирован спасателями до города", - сообщили в службе спасения Алматы

 
Выяснилось, что парень отправился в горы, проигнорировав штормовые предупреждения.
 

Молодой человек направился днем в горы один, а когда стемнело, потерял ориентир и не смог найти обратную дорогу", - рассказали спасатели.

 
Служба спасения Алматы обращает внимание жителей и гостей города на объявленное на ближайшие дни штормовое предупреждение от РГП "Казгидромет", об ожидающейся непогоде в горах.
 

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