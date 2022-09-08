Пятилетний мальчик задохнулся в старом холодильнике в ЗКО

Фото: Polisia.kz
УРАЛЬСК. 7 СЕНТЯБРЯ - Пятилетний ребенок забрался в старый холодильник и скончался от удушья в районе Байтерек Западно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Трагедия произошла 8 августа. Тело ребенка обнаружила 27-летняя мать", - сообщает Polisia.kz.
По словам женщины, трое ее малолетних детей играли на улице. Ближе к вечеру она позвала их домой, но пришли только двое.
Женщина в течение часа искала младшего сына по всей округе. Зайдя во двор своего дома, она решила заглянуть в старый нерабочий холодильник, где и обнаружила тело ребенка. Молодая мать вызвала скорую помощь, но врачи констатировали смерть", - сообщает ведомство.
Причиной смерти стала механическая асфиксия.
Холодильник имеет автоматическую систему запора. Если толкнуть дверь, замок защелкнется. Открыть холодильник изнутри не получится, пока не потянешь за ручку снаружи", - объяснили в полиции.