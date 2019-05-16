Пятилетний ребенок едва не упал с высоты пятого этажа в Алматы

Алматы. 14 мая. Kazakhstan Today - Спасатели Службы спасения Алматы спасли пятилетнего мальчика от падения с высоты пятого этажа, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, в 16.20, в Службу спасения Алматы поступило сообщение о том, что в микрорайоне Орбита-3 на пятом этаже за перила балкона вылез мальчик, который может сорваться вниз.

К месту вызова был направлен экстренный экипаж спасателей, которые в присутствии сотрудников полиции произвели аварийное вскрытие двери в квартиру, где находился ребенок. Дома из взрослых никого не было. Пятилетний мальчик был один и решил выйти погулять на улицу через балкон. Спасатели успели снять мальчика с внешней стороны перил балкона, к спасению ребенка подключился и сосед этажом ниже, который придерживал его снизу. Ребенок не пострадал, в медицинской помощи не нуждался", - сообщили в пресс-службе Службы спасения.

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