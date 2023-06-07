Пыльную бурю сняли на видео в Астане  

Рассказать друзьям

Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - С начала текущего года в водоемах Казахстану утонули 45 человек, из которых 14 - несовершеннолетние. Об этом стало известно в ходе заседания правительства Республики Казахстан по рассмотрению вопросов безопасности на водоемах.





Как доложил в ходе заседания министр по ЧС Юрий Ильин, на сегодняшний день по стране определены 487 разрешенных мест для купания, из них 149 коммунальных, 338 частных пляжа. При этом в областях Абай, Жетысу, Ұлытау до сих пор не утверждены перечни разрешенных мест, а постановления акиматов Алматинской и Карагандинской областей требуют переработки.





Для обеспечения безопасности граждан 307 пляжей обеспечены спасательными постами (из 487) с необходимым спасательным оборудованием и снаряжением. Остальные 180 разрешенных мест (коммунальных и частных) не обеспечены медицинскими пунктами и участками для купания детей", - проинформировал Ильин.





Глава МЧС отметил, что, несмотря на сокращение количества утонувших в прошлом году на 43%, в целом ситуация далека от идеала. За последние 3 года утонуло более одной тысячи человек (1103 человека, из них 321 ребенок).





С начала года на водоемах страны спасено 69 человек, из них 15 детей, с начала купального сезона - 11 человек, из них 2 ребенка. При этом уже утонуло 45 человек, из них 14 несовершеннолетних", - привел статистику министр.





Ильин уточнил, что наибольшее количество утонувших приходится на Актюбинскую, Абайскую и Костанайскую области.





Основными причинами гибели людей на водоемах страны являются купание в необорудованных местах, оставление детей без присмотра взрослых, купание в состоянии алкогольного опьянения и переоценка собственных сил.





В целом, подытожил Юрий Ильин, для обеспечения безопасности граждан на водных объектах местным исполнительным органам необходимо обеспечить:





100-процентное соответствие мест массового отдыха требованиям правил безопасности на водоемах;





100-процентную установку запрещающих знаков во всех запрещенных для купания местах;





привлечение гражданского населения, волонтеров, безработных граждан из центров занятости населения, в том числе районных и сельских местностей, к агитационным мероприятиям.





Дополнено 06.06.2023, 12.15





В свою очередь премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что в текущем году "Казгидромет" прогнозирует жаркое лето, особенно на западе, востоке и юге страны. Соответственно, ожидается увеличение числа отдыхающих на водных объектах.





Лето только началось, а уже растет численность погибших на водоемах. Только за первый день лета в сводке МЧС значилось 4 утонувших. Позавчера в один день было 9 случаев. Вчера еще 4 человека. И все утонули в запрещенных местах. Это действительно серьезная проблема", - подчеркнул он.





Глава правительства также отметил, что основная профилактическая работа проводится только в городах и районных центрах. В сельской местности она практически не ведется.





Поэтому 60-70% утонувших приходится именно на села. Надо проводить широкомасштабную повсеместную работу в данном направлении. До населения нужно довести основные требования правил безопасности на водоемах, оказания первой помощи утопающему, информацию о наличии оборудованных и опасных мест для купания", - подчеркнул Алихан Смаилов.





Кроме того, премьер указал, что оросительные каналы в южных регионах также представляют опасность для людей: большинство каналов и арыков не имеют ограждений.





От этого страдают в первую очередь дети. Особенно много случаев их гибели в каналах ежегодно регистрируется в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях. Как положительный опыт хочу привести в пример Туркестанскую область, где в настоящее время идет монтаж специальных приспособлений, позволяющих в случае падения самостоятельно выбраться из канала. Акиматам регионов нужно изучить данный опыт и проработать вопрос обеспечения безопасности на каналах и арыках", - отметил Смаилов.





Вместе с тем премьер-министр добавил, что значительная часть утонувших находилась в состоянии алкогольного опьянения. Это около 70% случаев. В этой связи подразделениям органов внутренних дел совместно с госорганами нужно организовать соответствующую работу. В частности, предупреждениями и административными мерами пресекать употребление спиртных напитков у водоемов.





Для этого следует усилить патрулирование мест отдыха у воды, особенно в выходные и праздничные дни", - подчеркнул он.





Глава правительства также прокомментировал случай удара током ребенка в фонтане в Павлодарской области.





Разумеется, купание в фонтанах вообще запрещено. Об опасности этого постоянно напоминают санитарные врачи. Однако дети все равно идут купаться в фонтаны. Всем акиматам необходимо провести проверку безопасной работы фонтанов, а также усилить контроль и не допускать купание в них. МВД должно подключиться к этой работе", - подчеркнул Алихан Смаилов.





В заключение он поручил принять меры по контролю за эксплуатацией маломерных судов.





Известно немало случаев катания людей на неисправных судах, которые заканчивались трагически. Нужен жесткий контроль в этом вопросе", - сказал Алихан Смаилов.