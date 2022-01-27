Рабочему оторвало пальцы в результате взрыва светошумовой гранаты в полиции Тараза

ТАРАЗ. 26 ЯНВАРЯ - Рабочему, взявшему в руки светошумовую гранату в управлении полиции Тараза, взрывом оторвало пальцы, передает KAZAKHSTAN TODAY.



"Наемный сотрудник подрядной организации, выполняющий ремонтно-восстановительные работы, обнаружив светошумовую гранату в здании УП Тараза, по своей халатности проигнорировал правила техники безопасности и из любопытства взял ее в руки. Светошумовая граната взорвалась в руке рабочего, оторвав несколько пальцев", - сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.



Мужчина был незамедлительно доставлен в городскую больницу Тараза.



"По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 156 УК РК ("Нарушение правил охраны труда"), - рассказали в департаменте.

В полиции напомнили, что в ходе массовых беспорядков 4-6 января 2022 года были разгромлены четыре здания департамента полиции Жамбылской области.

"Перед началом восстановительных работ в зданиях с подрядчиками и сотрудниками этих организаций была проведена разъяснительная беседа о необходимости сообщить дежурившим на объектах полицейским об обнаружении оружия, боеприпасов или специальных средств", - подчеркнули в ведомстве.



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