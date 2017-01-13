Расследование взрыва на АГЗС в Аксае прекращено

Аксай. 12 января. Kazakhstan Today - Следствие не нашло виновных в пожаре, произошедшем в августе прошлого года на газозаправочной станции в Аксае, сообщили в прокуратуре области.

"Возгорание произошло 5 августа 2016 года. Дело было затянуто, потому что был назначен ряд досудебных экспертиз для установления причин взрыва", - пояснили в ведомстве, передает Kazakhstan Today.

Как пишет портал " Мой город ", расследование прекращено "за отсутствием состава преступления". Прокуратура изучает законность принятого решения.

Отмечается, что экспертизу проводили не только экспертные учреждения города Уральска, а также Актобе и Астаны.

"Взрыв на газозаправке в Аксае произошел в 15.00 5 августа. Взорвались две емкости по 10 кубометров сжиженного газа в каждой. Двое мужчин, 58 и 59 лет, получили тяжелейшие ожоги. Один из пострадавших работал оператором АЗГС, второй - водитель, который заправлял свою машину. 8 августа вечером умер работник АГЗС- 58-летний мужчина, который при взрыве получил 75% ожогов кожного покрова. Ночью 10 августа в больнице скончался второй пострадавший при взрыве. Заправка принадлежала ТОО "Алау", арендовало ее ТОО "Криоген газ сервис", - напоминает портал.

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