Ребенку стало плохо на борту рейса Шымкент - Алматы: врачи не смогли спасти мальчика

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АЛМАТЫ. 10 ИЮЛЯ - 9 июля на борт рейса КС 972 сообщением Шымкент - Алматы был принят ребенок 9 лет в сопровождении матери. Во время взлета мальчику стало плохо, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Экипаж подключил его к кислородному баллону, с помощью которого он дышал в течение 30 минут", - сообщила пресс-служба авиакомпании Air Astana.

Во время снижения самолета мальчик потерял сознание. Экипаж сделал ему сердечно-легочную реанимацию во время и после посадки самолета, и параллельно был применен дефибриллятор.

В аэропорту ребенок был передан врачам, но, к сожалению, спасти его не удалось. Аir Astana выражает глубокие соболезнования родным и близким мальчика", - сообщили в авиакомпании.

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