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Костанай. 5 апреля. Kazakhstan Today - Ребенок получил травму при падении на лестнице в одной из школ Костаная, передает Kazakhstan Today.

3 апреля, в первый день выхода детей после каникул, учитель вел детей в столовую. Один мальчик споткнулся, оступился и слетел с этажа на этаж. Он, естественно, получил травму", - сообщила директор школы №19 Костаная Наталья Шагабутдинова, пишут " Костанайские новости ".

По ее словам, администрация школы отреагировала мгновенно. С мальчиком был медик, вызвали скорую помощь. Сейчас ребенок находится в отделении травматологии областной больницы.

С родителями мальчика мы постоянно на контакте, поддерживаем семью. С себя ответственности не снимаем. Следим за здоровьем нашего ученика и знаем, что его в ближайшие дни уже выпишут, - уточнила Шагабутдинова.

Что касается перил, по словам директора, их конструкция такая же, как и во всех школах. Но после этого ЧП они будут установлены с двух сторон.

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