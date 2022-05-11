Rutube подвергся мощной атаке хакеров

МОСКВА. 10 МАЯ - Rutube 9 мая подвергся мощной атаке хакеров, поражено 90% резервных копий и кластеров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Специалисты видеохостинга вторые сутки занимаются восстановлением данных. Тем не менее Rutube отверг "мрачные прогнозы" о том, что после взлома утерян исходный код.
Атака на видеохостинг произошла утром 9 мая, ее в сервисе назвали "самой мощной". Там заверили, что исходный код сохранен, но прогнозов по срокам восстановления работы не дали", - сообщает РБК.
Мрачные прогнозы не имеют ничего общего с настоящим положением дел: исходный код доступен, библиотека цела. Сейчас идет процесс по восстановлению сегментов файловой системы удаленных сред и баз на части серверов", - заверил технический директор Rutube Андрей Литвинов.
Кибератака поразила более 75% инфраструктуры и баз основной версии Rutube, восстановление пострадавших объектов займет больше времени, чем изначально планировалось, уточнили в компании.
Пока идут восстановительные мероприятия, точные причины, выведшие из строя видеоплатформу, не называются", - отметили в Rutube.
По данным сервиса, третьи лица не получили доступ к видеоархиву, вся библиотека сохранена. Сотни серверов приходится восстанавливать в ручном режиме, указали в Rutube.
Хакерскому взлому 9 мая подверглись также электронные программы передач ряда операторов кабельного телевидения, с этой проблемой столкнулись жители нескольких регионов России. Пользователи сообщали, что по телевизору "бегущей строкой" транслировали антивоенные надписи", - сообщает РБК.