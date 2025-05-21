В Алматы проводят проверку строительства сетей водопровода и канализации в микрорайоне Рахат-МадениетВ Алматы проводят проверку строительства сетей водопровода и канализации в микрорайоне Рахат-Мадениет
20.05.2025, 10:05 21556
С начала года в Казахстане 60 детей выпали из окон
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С начала текущего года в командный центр стратегического планирования и оперативного управления МЧС поступила информация о 60 несчастных случаях, связанных с падением детей из окон, проинформировали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
Пятеро детей погибли на месте, 55 - с различными травмами были доставлены в медицинские учреждения", - уточнили в ведомстве.
По данным МЧС, в 2024 году было зарегистрировано 196 аналогичных происшествий. Как правило, в зоне риска - дети в возрасте от 2 до 13 лет, оставшиеся без присмотра взрослых. Часто трагедии происходят, когда дети опираются на москитные сетки, не рассчитанные на нагрузку.
Министерство по чрезвычайным ситуациям призывает всех родителей и законных представителей строго соблюдать меры безопасности:
- не оставляйте детей без присмотра;
- не полагайтесь на москитные сетки - они не удерживают ребенка;
- устанавливайте на окна специальные фиксаторы и блокираторы;
- убирайте от окон мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник.
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20.05.2025, 11:12 18471
Шесть иностранцев погибли в ДТП с грузовиком в Костанайской области
По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело
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Костанай. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Шесть иностранных граждан погибли в аварии с грузовым автомобилем DAF на автодороге Алматы - Екатеринбург, сообщает пресс-служба ДП Костаная.
По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.
20 мая утром на автодороге Алматы - Екатеринбург, примерно в двух километрах от пограничного поста "Кайрак", водитель автомобиля Ford Transit, перевозивший 10 пассажиров - иностранных граждан, столкнулся с грузовым автомобилем DAF. В результате аварии на месте погибли шесть человек, еще пятеро с различными травмами доставлены в Карабалыкскую районную больницу", - рассказали в полиции.
Ведется досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся все необходимые следственные действия.
Ранее трое взрослых и ребенок погибли в аварии в Павлодарской области.
19.05.2025, 14:23 38851
Гимнастка сорвалась с высоты во время выступления в столичном цирке Дополнено
Во момент выполнения трюка оборвался трос
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Астана. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 18 мая во время выступления в цирке Астаны с пятиметровой высоты сорвалась гимнастка.
В управлении здравоохранения Астаны сообщили, что, упав с высоты пяти метров, акробатка получила травму головы и сотрясение мозга. С места происшествия ее забрала бригада скорой помощи. Состояние девушки стабильное, средней тяжести.
В столичном цирке также прокомментировали инцидент.
Она мастер спорта, привыкла выполнять сложные трюки без страховки, получила незначительную травму и в скором времени вернется на манеж и продолжит радовать зрителей цирка", - сказано в сообщении.
Дополнено 19.05.2025, 16.40
Позже пресс-служба цирка опубликовала в соцсетях пост с комментарием об инциденте. Сообщается, что во время выступления "произошел технический инцидент".
В момент выполнения трюка произошел обрыв троса, в результате чего артистка (...) получила легкую травму кисти руки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время ее состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.
Руководство столичного цирка подтверждает, что все требования по обеспечению безопасности соблюдаются в полном объеме", - добавили в пресс-службе цирка.
19.05.2025, 11:33 42686
Водитель джипа спровоцировал ДТП на железнодорожном переезде и скрылся с места аварии
Фото: КТЖ
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Талдыкорган. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Водитель джипа спровоцировал столкновение с грузовым поездом на железнодорожном переезде станции Матай и скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".
По ее данным, авария произошла 18 мая в 17.35. Легковой автомобиль марки "Mitsubishi Pajero" столкнулся с грузовым поездом.
Жертв и пострадавших нет. Водитель автомобиля с места происшествия скрылся. Личность водителя устанавливается. Причина происшествия - нарушение правил дорожного движения водителем автотранспорта", - уточнили в компании.
10 мая в Костанае тепловоз столкнулся с легковым авто.
7 мая на перегоне Кайрат - Байсерке грузовой поезд применил экстренное торможение из-за нахождения постороннего человека на железнодорожном пути.
4 мая пассажирский автобус, железнодорожный состав и легковой автомобиль столкнулись в Таразе.
27 апреля тракторист погиб при столкновении с поездом на переезде Есиль - Аркалык.
13 марта застрявший на рельсах джип чуть не стал причиной железнодорожной аварии в Алматинской области.
Из-за частых и порой смертельных аварий, которые происходят по вине водителей, выезжающих на железнодорожные пути, в Казахстане ужесточили ответственность за нарушение правил безопасности на железной дороге.
19.05.2025, 09:51 44941
В Кызылординской области самолет АН-2 совершил вынужденную посадку в степи
На борту находились три человека
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Кызылорда. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Накануне в дежурную часть МЧС поступило сообщение, что в Кызылординской области самолет АН-2, направлявшийся в сторону "Тан-Кумколь", совершил вынужденную посадку. Об этом сообщили в МЧС РК.
На борту находились три человека. Связь с экипажем отсутствовала, их местонахождение было неизвестно", - проинформировали в министерстве.
Были задействованы все силы и средства МЧС. К поисковой операции присоединился и вертолет АО "Казавиаспас" МЧС РК.
После 8 часов напряженных поисков, глубокой ночью, пропавшие были найдены в степи. Экипаж эвакуировали в поселок Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области. К счастью, медицинская помощь им не потребовалась", - уточнили в МЧС.
18.05.2025, 16:39 62191
Близ Семея горит мусорный полигон
Фото: Кадр из видео
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Семей. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В 12 километрах от Семея загорелся полигон твердых бытовых отходов, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Из-за сильного ветра огонь перекинулся на сухую растительность. Загорание сухой травы потушено. В данный момент огнеборцы ликвидируют возгорание мусора на предварительной площади 2 гектара", - проинформировали в МЧС.
Как отметили в ведомстве, также на месте тушения проводятся работы по рекультивации земли и засыпке грунтом.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
18.05.2025, 14:00 64616
В аэропорту Шарм-эш-Шейха на казахстанских туристов упал рекламный щит, погибла женщина
Фото: Телеграм/rian_ru
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Шарм-эш-Шейх. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На казахстанских туристов в аэропорту Шарм-эш-Шейха в Египте упал рекламный щит. В результате происшествия одна женщина погибла, двое пострадали, проинформировали в Министерстве иностранных дел РК.
В аэропорту Шарм-эш-Шейха в зоне вылета на пассажиров, ожидающих посадку на рейс, рухнул рекламный щит. В результате этого несчастного случая погибла гражданка Казахстана и еще две наши соотечественницы получили легкие травмы", - сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.
По его словам, с родными погибшей уже установили связь, консул помогает им по всем вопросам. Двум пострадавшим женщинам оказана необходимая медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает.
Министр гражданской авиации Египта взял инцидент на свой личный контроль и незамедлительно отправил на место происшествия комиссию. Сейчас на месте происшествия ведутся следственные мероприятия. Посольство РК также взяло на особый контроль этот инцидент", - дополнили в МИД.
15.05.2025, 17:49 103221
Сорвался с троса в реку: тело пропавшего военнослужащего нашли в Жетысуской области
Тело передано сотрудникам полиции
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Талдыкорган. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Кербулакском районе Жетысуской области спасатели нашли тело пропавшего военнослужащего, сорвавшегося с троса в реку, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
В 15 километрах ниже по течению от места происшествия спасателями оперативно-спасательного отряда ДЧС было обнаружено и извлечено из воды тело мужчины. На момент обнаружения он находился частично в одежде. Тело передано сотрудникам полиции, назначена судебно-медицинская экспертиза", - заявили в ведомстве.
По данным ДЧС, поисково-спасательные работы велись в течение нескольких суток в сложных природных и погодных условиях. Всего в операции были задействованы 98 человек и 22 единицы техники.
Напомним, несколько дней назад стало известно, что в Жетысуской области разыскивают мужчину, сорвавшегося в реку с троса.
15.05.2025, 16:40 91566
Двенадцать человек спасли при пожаре в одном из ЖК в Алматы
Госпитализирована женщина 1946 года рождения
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Алматы. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Пожар произошел в одном из жилых комплексов Алматы, расположенных в микрорайоне Акбулак в Алатауском районе, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
По данным МЧС в одной из квартир на 4-м этаже загорелся балкон. Огонь распространился на балкон квартиры, расположенной этажом выше.
При помощи подачи лафетного ствола с автолестницы пожарным удалось ликвидировать возгорание.
По лестничному маршу с помощью спасательного колпака спасено 12 человек, из них 1 ребенок. Женщина 1946 года рождения госпитализирована с подозрением на отравление продуктами горения", - рассказали в ведомстве.
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