С начала года в Казахстане 60 детей выпали из окон

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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С начала текущего года в командный центр стратегического планирования и оперативного управления МЧС поступила информация о 60 несчастных случаях, связанных с падением детей из окон, - С начала текущего года в командный центр стратегического планирования и оперативного управления МЧС поступила информация о 60 несчастных случаях, связанных с падением детей из окон, проинформировали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.





Пятеро детей погибли на месте, 55 - с различными травмами были доставлены в медицинские учреждения", - уточнили в ведомстве.





По данным МЧС, в 2024 году было зарегистрировано 196 аналогичных происшествий. Как правило, в зоне риска - дети в возрасте от 2 до 13 лет, оставшиеся без присмотра взрослых. Часто трагедии происходят, когда дети опираются на москитные сетки, не рассчитанные на нагрузку.





Министерство по чрезвычайным ситуациям призывает всех родителей и законных представителей строго соблюдать меры безопасности:



