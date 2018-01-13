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С трасс Акмолинской области эвакуировали 50 человек12.01.2018
Происшествия  11:09

Кокшетау. 12 января. Kazakhstan Today - С трасс Акмолинской области эвакуировали 50 человек, передает Kazakhstan Today.

В связи с тяжелыми погодными условиями силами ДЧС региона накануне проводилось патрулирование на автотехнике высокой проходимости по автомобильным дорогам в Астраханском, Ерейментауском, Зерендинском, Борабайском, Буландинском, Аккольском, Шортандинском, Целиноградском районах (в связи со скоплением автотранспорта), в ходе которого эвакуировано 50 человек. Дорожными службами ведется расчистка автодорог, задействовано порядка 40 единиц техники, сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов.

По его словам, в кризисном центре ДЧС Акмолинской области организован оперативный штаб, предусмотрены более 270 пунктов обогрева на автодорогах республиканского и местного значения.

На пульт 112 поступило более 3 тыс. звонков о необходимости оказания помощи и с просьбами о предоставлении информации.

В регионе зарегистрировано семь случаев срыва кровли зданий и 16 случаев частичного отключения электроснабжения в 16 населенных пунктах Целиноградского р-на. В частности, в селах Коянды, Оразак, Максимовка, Кызылсуат, Тайтобе, Талапкер, Тасты, Акмечеть, Караоткель, Нуресиль, Родина, Жана-Жайнак, Раздольное, Фарфоровое, Кызыл жар, Жалгызкудык.

Силами Центра медицины катастроф КЧС из села Кызылсуат из-за неисправности электрического отопления эвакуированы в Астану 11 человек, из них восемь детей.

Сейчас электроснабжение восстановлено в полном объеме, уточнили в ведомстве.
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