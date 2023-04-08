07.04.2023, 11:55 34051
Летевший в Шымкент самолет FlyArystan совершил вынужденную посадку в Алматы
По прилете в Алматы 15 деструктивных пассажиров отказались покидать самолет
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Алматы. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Рейс KC7578 Актау - Шымкент совершил вынужденную посадку в Алматы по причине ремонтных работ на взлетно-посадочной полосе аэропорта города Шымкента, сообщили в пресс-службе авиакомпании FlyArystan.
Как рассказали в авиакомпании, во время высадки в Алматы 15 деструктивных пассажиров отказались покидать самолет, в связи с чем сотрудники наземной службы были вынуждены вызвать линейное отделение внутренних дел.
Причина задержки рейса в данном случае произошла не по вине и вне контроля авиакомпании. Несмотря на отсутствие вины авиакомпании, мы предоставили пассажирам рейса KC7578 Актау - Шымкент горячее питание и прохладительные напитки", - добавили в пресс-службе.
Напомним, аэропорт Атырау оштрафовали за ненадлежащие условия для пассажиров.
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08.04.2023, 09:31 991
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали два землетрясения на территории Китая
Энергетический класс землетрясений 10.9. и 12.0.
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Алматы. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки в 435 км и 437 км от Алматы на территории Китая.
Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 7 апреля в 21 час 44 мин 04 сек по времени Алматы зарегистрировано землетрясение. Его эпицентр расположен в 435 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.9. Магнитуда MPV 4.8. Глубина 30 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
Также 7 апреля в 18 час 17 мин 05 сек по времени Алматы зарегистрировано землетрясение с эпицентром в 437 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 12.0. Магнитуда MPV 5.6. Глубина 30 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
07.04.2023, 16:53 25486
Аким Балхаша рассказал, почему до сих пор нет воды в городе
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Балхаш. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Балхаша Кайрат Камзин рассказал, почему до сих пор нет воды в городе.
Как вы знаете, вчера с 20.00 вечера было начато заполнение городских резервуаров чистой воды. С целью исключения гидроударов и порывов на магистральном трубопроводе подача воды с главной насосной станции Токырау до городских РЧВ производилась с постепенным ее увеличением. Во время очередного увеличения объема подачи воды произошло заклинивание задвижки диаметром 500 миллиметров. На главной насосной станции, что не позволяет нам выйти на рабочие параметры", - написал он на своей странице в Сети.
При этом, отметил он, продолжается постепенное заполнение городских резервуаров чистой водой.
Ведем работы по опорожнению системы главной насосной станции Токырау для замены заклинившей задвижки. В настоящее время по городу организована работа 4 водовозов. Один в микрорайоне Конырат, один в стации Балхаш и два по городу. Работы будут завершены в течение дня", - заверил Кайрат Камзин.
Напомним, жители Балхаша остались без питьевой воды из-за крупной аварии на водопроводе. Причиной порыва на трубопроводе диаметром 800 миллиметров стала лопнувшая задвижка. Вчера в связи с аварией аким города Кайрат Камзин обратился к жителям и попросил набраться терпения.
Стоит отметить, что из-за высокого износа коммунальных сетей серьезные аварии регулярно происходят практически во всех регионах Казахстана. Так, серия аварий, произошедших в текущем отопительном сезоне в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года. Критическая ситуация по износу теплосетей наблюдается в пяти регионах Казахстана. Средний износ по республике составляет 54%.
07.04.2023, 15:08 28331
Пожар в Атырауской области потушили спустя 5 дней
Фото: instagram/atyrau_tjd
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Атырау. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Возгорание камыша в Атырауской области, длившееся 5 дней, полностью ликвидировано, сообщает областной департамент по чрезвычайным ситуациям.
По его данным, пожар на побережье Каспийского моря потушен 6 апреля в 21.30.
Общая площадь пожара составила 1200 га. Флора и фауна не пострадали от сжигания камыша, так как период гнездования птиц еще не начался", - сообщили в ДЧС.
Напомним, 2 апреля 2023 года в 09.12 на побережье Каспийского моря в 30 километрах от поселка Дамбы города Атырау произошло возгорание камыша. Из-за накрывшего город смога школьников и студентов перевели на удаленку.
После выявления источников возгорания на место происшествия были немедленно направлены силы и средства пожарной части Атырауской области.
Пожарные боролись с огнем 5 дней. Следует отметить, что меняющееся направление ветра, сырость и заболоченность местности, а также густые тростниковые склоны создавали трудности в тушении огня. Из-за отсутствия подъездных путей к пожарным машинам тушение пожара производилось в пешем порядке с применением огнетушителей", - отметили в ДЧС.
В ликвидации ЧС были задействованы 42 сотрудника и 7 единиц техники ТЖД и 30 человек и 9 единиц техники, 2 катера, 4 мотопомпы из природного государственного заказника "Ак Жайык".
Также был мобилизован вертолет МИ-8 с водоотливным устройством СТК-5 АО "Казавиакуткару". За время тушения вертолет 86 раз сбрасывал воду на горящий камыш. В общей сложности ушло 260 тонн воды.
В ДЧС призвали жителей области соблюдать простые правила пожарной безопасности при выезде на природу и на охоту: не разжигать костры, не оставлять их без присмотра и непотушенными.
Ранее крупный пожар на побережье Каспия разгорелся в конце января. Тогда было выявлено четыре очага возгорания: 3 из них в 70 км в направлении Жылыойского района на предварительной общей площади 9 га и один очаг в направлении Исатайского района на площади более 200 га.
07.04.2023, 09:55 36676
Браконьеры пытались затопить лодку с инспектором и егерем на реке Или
Им грозит до 15 лет лишения свободы
Фото: Минэкологии
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Конаев. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На реке Или браконьеры оказали сопротивление государственному инспектору и егерю при задержании и пытались затопить их лодку. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.
Сообщается, что 4 апреля 2023 года государственным инспектором Нижне-Илийской рыбной инспекции Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства при проведении совместно с егерем ТОО "Майтан" рейдовых мероприятий на реке Или выявлен факт незаконного лова рыбы с применением запрещенных орудий (электротока).
По данным ведомства, браконьерство осуществляли 6 нарушителей на трех моторных лодках. При попытке задержания они оказали сопротивление с попыткой затопления водного транспорта егерской службы и скрылись с места происшествия.
В данном случае усматривается состав правонарушения, предусмотренного статьей 380-1 Уголовного кодекса РК, то есть посягательство на жизнь государственного инспектора и егеря при выполнении ими служебных обязанностей. Согласно данной статье умышленные действия в отношении государственного инспектора по охране животного мира и егеря при выполнении ими служебных обязанностей наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Кроме того, за незаконную добычу рыбных ресурсов и других водных животных с причинением значительного ущерба установлена уголовная ответственность статьей 335 УК РК в виде лишения свободы на срок до 3 лет", - отметили в Минэкологии.
Отмечается, что в отдел полиции Балхашского района Алматинской области 6 апреля 2023 года было подано заявление для принятия процессуального решения по фактам оказания сопротивления при задержании, нападения на должностных лиц при исполнении служебных обязанностей и незаконного рыболовства.
Данный вопрос взят на контроль Комитетом рыбного хозяйства МЭПР РК.
Напомним, в 2019 году произошло резонансное нападение браконьеров на инспекторов "Охотзоопрома" в Карагандинской области. Один из них - Ерлан Нургалиев получил тяжелые ранения и скончался.
После этого случая в 2020 году было ужесточено наказание за посягательство на жизнь егерей и инспекторов "Охотзоопрома". За нападение на егерей браконьерам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.
06.04.2023, 17:45 61781
Жители северо-казахстанского села неделю сидят без хлеба из-за потопа
Овраг возле села каждую весну наполняется мутной водой и отрезает жителям путь в другие населенные пункты, а водопропускные трубы не справляются с потоком воды
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Петропавловск. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На севере Казахстана из-за начавшегося весеннего половодья отрезанными от мира оказались жители нескольких сел.
Жители села Салкынколь, где сейчас появилась бурная река на месте обычно сухого оврага, уже неделю сидят без хлеба", - сообщает Петропавловск.news.
По данным сайта, в 2021 году из бюджета Северо-Казахстанской области выделили 1,2 миллиарда тенге, чтобы построить мост у села Салкынколь.
Здесь на участке трассы Арыкбалык - Еленовка уже много лет по весне начинается потоп. Водопропускные трубы, существовавшие ранее под дорогой, не справлялись с потоком воды и она перехлестывала через дорожное полотно, размывая его. Построить мост должны были за 5 месяцев. Основной договор с подрядчиком был заключен еще в июне 2021 года. То есть к концу 2021 года мост уже должны были построить. Затем срок сдачи объекта несколько раз переносили, но так до сих пор и не достроили. Сейчас у села Салкынколь - бурная река из талой воды с полей", - сообщается в информации.
По словам жителей, дорогу возле Салкынколя перекрыли.
В район люди не могут выехать ни в больницу, ни по делам. Все из-за того, что горе-строители не сдали вовремя мост через овраг. Не через реку! Через овраг, который стоял все лето сухой! В Чистополье мост через реку построили за один сезон. Салкынкольский мост должны были сдать в ноябре 2022. Но прошлой весной воды не было, они и обрадовались, думали, так всегда будет", - жалуются местные жители в чате "Деревня".
В летнее и осеннее время балка Жалтыр - это практически сухой овраг шириной около 30 метров. Весной он наполняется мутной водой и становится притоком реки Акканбурлук. Водопропускные сооружения здесь к 2021 году выглядели уже совершенно непригодными к эксплуатации.
Вместо этих бетонных развалин должен был появиться современный мост длиной 18 метров. За указанную в тендере сумму подрядчик должен был обустроить еще и подъездные пути к мосту", - пишет сайт.
Построить мост обещал Павлодарский завод "ТЕМІРМАШ". Однако, по данным сайта, стройка не выглядит активной и назначенный уже в 5 раз срок сдачи объекта может стать не последним.
Ранее сообщалось, что разлившаяся река подтопила дома в Костанайской области.
31 марта синоптики представили прогноз по паводкам в Казахстане.
06.04.2023, 14:15 69596
Жители Балхаша остались без воды: аким просит набраться терпения
На месте аварии работает бригада из 12 человек
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Балхаш. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с аварией, в результате которой балхашцы остались без воды, аким города Кайрат Камзин обратился к жителям и попросил набраться терпения.
По словам акима, продолжаются работы в водоводе. На месте аварии работает бригада из 12 человек, привлечено пять единиц техники.
Планируем работы завершить и начать заполнение магистральных сетей, а потом поэтапно будем заполнять внутриквартальные сети. Попрошу всех набраться еще сегодня терпения. Водовозы также будут работать. Прошу извинения за причиненные неудобства. Все это по техническим причинам", - заявил Кайрат Камзин.
Напомним, жители Балхаша остались без воды. Причиной порыва на трубопроводе диаметром 800 мм стала лопнувшая задвижка.
Стоит отметить, что из-за высокого износа коммунальных сетей серьезные аварии регулярно происходят практически во всех регионах Казахстана. Так серия аварий, произошедших в текущем отопительном сезоне в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года. Критическая ситуация по износу теплосетей наблюдается в пяти регионах Казахстана. Средний износ по республике составляет 54%.
06.04.2023, 08:09 77946
В 74 километрах от Алматы произошло землетрясение
Фото: Depositphotos
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Алматы. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 5 апреля в 21.14 зарегистрировано землетрясение на территории Кыргызстана.
Эпицентр землетрясения расположен в 74 км на юг от Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 10.2. Магнитуда MPV 4.5. Координаты эпицентра 42.69° с.ш. 76.33° в.д. Глубина 5 км.
Подземные толчки силой 2 балла ощущались в Казахстане, в ущелье Алма-арасан.
Ранее казахстанские сейсмологи зарегистрировали несколько землетрясений на территории Китая.
05.04.2023, 15:38 109576
Крановщик погиб в результате падения башенного крана в Кокшетау
Фото: Polisia.kz
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Кокшетау. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Кокшетау в результате падения башенного крана на территории ЖК "Салтанат" погиб крановщик 1994 года рождения.
О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.
В опубликованном видео видно, что стрела крана упала рядом со строящимся домом и повредила стену и балконы нижних этажей.
Трагический случай прокомментировали в полиции.
5 апреля в 11.50 часов в дежурную часть УП города Кокшетау поступило сообщение о том, что на территории строящегося дома по ул. Ауэзова произошло падение башенного крана. В результате происшествия скончался крановщик - 28-летний житель областного центра", - сообщает Polisia.kz.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 277 УК РК (Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ). Выясняются обстоятельства произошедшего.
Напомним, 23 января в Алматы на строительном объекте на улице Навои рухнул башенный кран. Погиб крановщик 1973 года рождения. После инцидента была создана рабочая группа, которая должны была проверить все строительные краны на стройплощадках города.
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Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?