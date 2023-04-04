Аэропорт Атырау оштрафовали за ненадлежащие условия для пассажиров

Единственным эффективным средством, предупреждающим от заражения корью, а также от осложнений, является вакцинация

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Алматы. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на сегодняшний день зарегистрировано 73 лабораторно подтвержденных случая кори.





Из них 7 случаев - среди детей в возрасте до 1 года, 38 случаев - среди детей от 1 до 4 лет, 15 случаев - среди лиц от 5 до 9 лет, 7 случаев - среди детей от 10 до 14 лет, 4 случая среди лиц от 20 до 29 лет, 2 случая зарегистрировано среди лиц старше 30 лет", - сообщили в РСК Алматы.





В службе отметили, что 34 случая (46,6%) зарегистрировано среди детей, не посещающих детские учреждения, 15 случаев (20,5%) - среди детей, посещающих детский сад, 15 случаев (20,5%) - среди учащихся школ.





Из 73 заболевших 56 (76,7%) своевременно не привиты против кори, в том числе 25 (50%) - по причине отказа родителей от вакцинации.





Во всех очагах проведены противоэпидемические мероприятия.





За всеми контактными установлено медицинское наблюдение, проведена разъяснительная работа о мерах профилактики кори", - уточнили в РСК.





Там сообщили, что за последние два года (2021 и 2022) по городу Алматы лабораторно подтвержденных случаев кори и краснухи не было зарегистрировано. Санэпидемиологи не исключают, что на эпидемиологическую ситуацию в городе повлиял миграционный фактор и выезд населения в другие страны.





В ведомстве напомнили, что с 1 марта начата иммунизация населения ранее не привитого против кори, краснухи и паротита.





Для справки:





Корь - острое инфекционное вирусное заболевание. Относится к группе воздушно-капельных инфекций. Заболевание передается от человека к человеку по воздуху, с капельками выделений из дыхательных путей или при непосредственном контакте с выделениями из носа или горла инфицированных людей.





Корь - одна из наиболее контагиозных инфекций человека, так как после контакта с источником инфекции заболевает более 90% людей, не вакцинированных против кори. Больной человек заразен в продромальном периоде, особенно за 2 дня до появления сыпи на коже и остается источником инфекции для окружающих не привитых лиц до 10 дней после появления сыпи.





Вирус кори попадает в организм через дыхательные пути и сосредотачивается главным образом в слизистой оболочке, в клетках которой и размножается. Затем через кровь вирус разносится по различным органам, может поражать миндалины, печень, легкие, а также костный мозг. Первыми симптомами заболевания является кашель, подъем температуры тела, слезотечение, чувствительность к свету и сыпь, которая первоначально появляется на лице, за ушами, затем по всему телу.





При тяжелом течении болезни развиваются осложнения, как воспаление среднего уха, легких, трахеи, бронхов, а также воспаление мозга. От любого воспаления и осложнения больной может умереть. Чаще всего осложнения развиваются у детей в возрасте до пяти лет или у взрослых людей старше 30 лет. Самые серьезные осложнения включают слепоту, энцефалит (инфекцию, приводящую к отеку головного мозга), тяжелую диарею и связанную с ней дегидратацию, ушные инфекции (отит) и тяжелые инфекции дыхательных путей, такие как пневмония.





Единственным эффективным средством, предупреждающим от заражения корью, а также от их осложнений является вакцинация.





Вакцинация против кори проводится двукратно в возрасте 1 года и 6 лет, что позволяет выработать поствакцинальный иммунитет, который является пожизненным у привитых лиц. Каждая получаемая доза вакцины против кори укрепляет иммунитет ребенка.





Для проведения прививок используется комбинированная вакцина против кори, краснухи, эпидемического паротита, сертифицированная ВОЗ и зарегистрированная в Республике Казахстан. Вакцинация проводится во всех прививочных кабинетах поликлиник города по месту жительства бесплатно.





При появлении симптомов заболевания необходимо:





не заниматься самолечением, вызвать врача на дом и получать лечение по назначению врача;

находиться дома, не посещать места работы, а также общественные места;

не отправлять больных детей в школы, детские дошкольные учреждения.



