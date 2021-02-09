Самолет совершил вынужденную посадку на автодорогу в ВКО

Усть-Каменогорск. 8 февраля. Kazakhstan Today - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК сообщили о вынужденной посадке самолета Ан-2, выполнявшего санитарный рейс в Восточно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

По информации ведомства, во время выполнения полета пилот доложил о потере мощности двигателя.

Самолет совершил вынужденную посадку на автомобильную дорогу в 23 километрах южнее Усть-Каменогорска. Пострадавших нет. Повреждений самолета нет. На борту находились три члена экипажа и два медработника", - проинформировали в ведомстве.

Сообщается, что на место посадки выехали представители управления по расследованию авиапроисшествий Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Ранее в аэропорту Петропавловска из-за отказа двигателя вертолет совершил вынужденную посадку

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства