Сбежавшая из-под ножа корова ранила женщину и повредила автомобили в Алматинской области

Талдыкорган. 19 апреля. Kazakhstan Today - В Алматинской области, в селе Кайназар, сбежавшая из-под ножа корова повредила два автомобиля и набросилась на людей, ранив женщину, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, 18 апреля животное, откормленное на забой, сбежало буквально из-под ножа и бросилось на прохожих, в числе которых было несколько детей. Корова повредила рогами две автомашины, а также подняла на рога женщину.

Полицейскому наряду удалось оттеснить животное в безлюдное место, где с разрешения хозяина корову застрелили.

Пострадавшую сельчанку сотрудники полиции доставили в находившийся рядом медпункт. Женщина отделалась ушибами и уже выписана из больницы.

Также в пресс-службе проинформировали, что с владельца животного взяты объяснительные. Ему рекомендовали использовать для забоя скота специально отведенные для этого убойные цехи.

Вызванные к месту происшествия работники районной ветеринарной службы проверили животное и не обнаружили каких-либо признаков бешенства", - заключили в пресс-службе.

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