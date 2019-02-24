Сбитая полицейским автомобилем в Усть-Каменогорске женщина скончалась в больнице (ВИДЕО)

Усть-Каменогорск. 6 февраля. Kazakhstan Today - Сбитая полицейским автомобилем в Усть-Каменогорске женщина скончалась в больнице, передает Kazakhstan Today.

Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 5 февраля на пересечении проспекта Независимости и улицы Стахановской, на регулируемом пешеходном переходе. По сведениям полиции, наезд на пешехода совершен служебной автомашиной Глубоковского отдела полиции.

Пожилую женщину доставили в медицинское учреждение с различными травмами. Сегодня стало известно, что она скончалась, пишет YK-news.kz

Уголовное дело переквалифицировано на часть 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК в связи со смертью пострадавшей. По делу проводятся все необходимые следственные мероприятия, назначены экспертизы, в том числе судебно-автотехническая", - прокомментировали в департаменте полиции ВКО.





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