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Сбитая полицейским автомобилем в Усть-Каменогорске женщина скончалась в больнице (ВИДЕО)

06.02.2019, 13:12 13560
Усть-Каменогорск. 6 февраля. Kazakhstan Today - Сбитая полицейским автомобилем в Усть-Каменогорске женщина скончалась в больнице, передает Kazakhstan Today.
 
Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 5 февраля на пересечении проспекта Независимости и улицы Стахановской, на регулируемом пешеходном переходе. По сведениям полиции, наезд на пешехода совершен служебной автомашиной Глубоковского отдела полиции.
 
Пожилую женщину доставили в медицинское учреждение с различными травмами. Сегодня стало известно, что она скончалась, пишет YK-news.kz.
 

Уголовное дело переквалифицировано на часть 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК в связи со смертью пострадавшей. По делу проводятся все необходимые следственные мероприятия, назначены экспертизы, в том числе судебно-автотехническая", - прокомментировали в департаменте полиции ВКО.


 

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