Сельский аким погиб в ДТП в Западном Казахстане

По информации пресс-службы департамента полиции Западно-Казахстанской области, авария произошла 23 июня в 1.50 на 25-м километре дороги Жанибек - Таловка, вблизи поселка Тау.
Водитель за рулем Volkswagen Polo не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В салоне находился один. От полученных травм погиб на месте", - сообщили в ведомстве.
Назначена судебную-медицинскую экспертиза.
По данным портала "Мой город", погибший работал акимом Тауского сельского округа. У 34-летнего госслужащего остались жена и четверо малолетних детей - двое сыновей и две дочери.
Ведется досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения".