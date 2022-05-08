Семейная пара застряла в горах Заилийского Алатау

АЛМАТЫ. 7 МАЯ - 6 мая в 17.03 в дежурно-диспетчерское отделение РОСО МЧС РК поступило заявление о том, что мужчина и женщина не могут самостоятельно спуститься в районе пика Чимбулачка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Оперативная группа в количестве 8 человек и один кинологический расчет выехали в горы. В 18.15 спасатели прибыли на Талгарский перевал и пешим ходом выдвинулись к пострадавшим, сообщает пресс-служба РОСО МЧС РК.

Спасательная операция осложнялась туманом и снегом.

Уже в 19.10 спасатели РОСО совместно со спасателями службы спасения обнаружили пострадавших и начали спуск туристов. Спасены супруги - женщина 1997 года рождения и мужчина 1996 года рождения.