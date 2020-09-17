Семилетнего мальчика ищут с помощью вертолета и самолета в Жамбылской области

Тараз. 16 сентября. Kazakhstan Today - В Мойынкумском районе Жамбылской области пропал семилетний мальчик, передает Kazakhstan Today.

В Мойынкумском районе Жамбылской области продолжаются поиски семилетнего мальчика из села Кушаман, который вчера, около 15.00, выехал из дома верхом на лошади, до настоящего времени его местонахождение неизвестно. В поисках пропавшего мальчика задействованы вертолет ДЧС и самолет АН-2. К поискам ребенка подключились более 250 человек, в том числе сотрудники полиции, акимата, департамента по чрезвычайным ситуациям и волонтеры. Дополнительно привлекаются силы Национальной гвардии в количестве 150 человек и 30 сотрудников Меркенского РОП", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Во время опроса местных жителей выяснилось, что примерно в 18.00 мальчика видели вблизи села Жасулан, расположенного в 30 километрах от родного аула мальчика Кушаман.

Департамент полиции Жамбылской области просит всех, кто обладает любой информацией о пропавшем ребенке, сообщить по телефонам 8 (7262) 2-49-02, 99-73-39, 8-775-376-66-93 и на пульт 102.

Приметы мальчика: худощавого телосложения, рост 120 сантиметров, волосы темные. Был одет в серую футболку, красную кепку, шорты и кроссовки чёрного цвета.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства