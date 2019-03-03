Актобе. 8 ноября. Kazakhstan Today - Семилетняя девочка скончалась в Актобе до приезда скорой помощи, передает Kazakhstan Today.





Трагедия произошла 3 ноября. В тот день первоклассница Инжу пожаловалась матери на головные боли. У ребенка поднялась температура, родители вызвали скорую помощь. Однако врачей пришлось ждать почти час, пишет газета " Диапазон ".





Я мать восьмерых детей, сейчас у меня шестеро детей. Я потеряла двух дочерей: в 2011 году у меня при таких же обстоятельствах умерла 5-летняя дочь. А через семь лет умирает моя 7-летняя дочь Инжу", - рассказала мама погибшей девочки 32-летняя Динара Баймагамбетова.





По ее словам, 3 ноября у Инжу и ее старшей 10-летней сестры была температура. Когда температура Инжу поднялась до 38,7 градусов, мать вызвала скорую.





Мне сказали, что машин нет, а пока дайте лекарство. Я до этого уже давала парацетамол детский. Позвонила им опять, а мне сказали, что нужно дать парацетамол для взрослых. Но температура все равно поднялась и стала 39,6. Я звонила им снова и снова, приготовила вещи, одела дочерей, чтобы поехать с ними в больницу. Но уже у выхода Инжу вдруг попросила полежать пять минут", - вспоминает женщина.





Вскоре у Инжу начались сильные судороги, которые длились около пяти минут. Мать, по ее словам, пыталась держать язык девочки, чтобы он не запал. Однако это не помогло.





Как сообщает издание со ссылкой на облздрав, смерть девочки наступила из-за механической асфиксии запавшим языком. С момента вызова скорую помощь ждали 49 минут.





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