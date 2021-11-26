Семилетняя девочка погибла при пожаре в Костанае

КОСТАНАЙ. 25 НОЯБРЯ - Двое получили ожоги, семилетняя девочка скончалась в результате пожара в квартире города Костаная, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Костанае в результате пожара в квартире двое человек получили ожоги, семилетняя девочка скончалась в карете скорой помощи, сообщает "Костанайские новости".
В городскую больницу Костаная госпитализировали хозяйку квартиры 1977 года рождения с термическими ожогами III степени 80-88% туловища, головы, верхних конечностей и дыхательных путей. Находится в реанимационном отделении, состояние тяжелое. Ее муж 1975 года рождения получил термические ожоги лица I степени и обеих кистей II-III-степени, после осмотра отпущен домой. К сожалению, их семилетняя дочь скончалась в карете скорой помощи. Во время тушения пожарные нашли в соседней квартире восьмилетнего ребенка, его удалось спасти. В медицинской помощи не нуждается", - сообщили в ДЧС Костанайской области.
Причина пожара будет выясняться в пожарной исследовательской лаборатории.