Семья из 11 человек заблудилась в Карагандинской области

Караганда. 26 декабря. Kazakhstan Today - Семья из 11 человек выехала на двух машинах из города Абай в город Балхаш и заблудилась, передает Kazakhstan Today.

Среди заблудившихся было четверо детей, включая трехмесячного младенца. Как позже выяснилось, водители автомобилей из-за сильного тумана потеряли дорогу. Во время блуждания по степи в одной из машин закончилось топливо. Взобравшись на ближайшую возвышенность, заблудившимся удалось дозвониться до своих родственников и сообщить о случившемся. Родственники обратились к спасателям, сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Для проведения поисково-спасательных работ выехали силы и средства подразделений ДЧС Карагандинской области. Работы осложнились тем, что заблудившиеся изначально неправильно сориентировали спасателей о своем местонахождении. Поиски также затруднял плотный туман. В селе Нарманбет к спасателям присоединились аким и участковый инспектор населенного пункта. Кроме того, спасатели обратились за технической помощью по определению координат через мобильную связь к сотрудникам ДВД, которые помогли сузить район поиска.

"Поисково-спасательная группа обнаружила автомобиль с закончившимся топливом. Позже выяснилось, что люди пересели во второй автомобиль (УАЗ) и продолжали искать дорогу. Сегодня, в 01.42, заблудившиеся были обнаружены в 90 километрах от села Карасу. Всех членов семьи спасатели доставили в Балхаш. В медицинской помощи не нуждались", - рассказали в пресс-службе.

ДЧС Карагандинской области напоминает о соблюдении мер безопасности в зимний период. Рекомендуется воздержаться от поездок и походов на дальние расстояния, особенно в ночь и при ухудшении погоды.

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