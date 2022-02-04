Семья с двумя маленькими детьми погибла в Алматинской области

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ПЕТРОПАВЛОВСК. 3 ФЕВРАЛЯ - Семейная пара погибла в результате наезда иномарки, за рулем которой находился пьяный водитель, в Есильском районе Северо-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.



"Наезд на пешеходов был совершен водителем автомашины Ford Focus в ночь на 3 февраля на автодороге вблизи села Волошинки. Водитель иномарки был задержан на месте происшествия. Как показало освидетельствование, он находился в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в департаменте полиции СКО.

В результате ДТП на месте погибла супружеская пара.



По факту ДТП начато расследование по статье 345-1 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

32-летний водитель, житель села Волошинки, водворен в изолятор временного содержания, сообщили в полиции.





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