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Семья с двумя маленькими детьми погибла в Алматинской области

03.02.2022, 18:13 9416
Семья с двумя маленькими детьми погибла в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. 3 ФЕВРАЛЯ - Семья из четырех человек с двумя малолетними детьми погибла в селе Енбек Алматинской области. Точная причина смерти пока не установлена, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Тела детей и взрослых нашли односельчане, сообщает "Экспресс К".
 

2 февраля 2022 года полиция сообщила, что в селе Енбек найдены тела четырех человек, двое из них дети. По предварительным данным, они погибли несколько дней назад", - сообщил официальный представитель ДЧС Алматинской области Азамат Журтбаев. 

 
По данным полиции, точная причина смерти пока не установлена. Тела отправлены на экспертизу.

Напомним, в прошлом году в Жанатасе из-за отравления угарным газом погибли пятеро детей из одной семьи. После трагедии был уволен аким Сарысуского района. 
 

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В Актюбинской области при пожаре погибли пятилетние близнецы

04.02.2022, 10:08 2686
В Актюбинской области при пожаре погибли пятилетние близнецы
АКТОБЕ. 4 ФЕВРАЛЯ - В селе Кызылжар Кобдинского района близнецы 2017 года рождения насмерть отравились угарным газом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Пожар в частном доме произошел 3 февраля. В этот момент пятилетние близнецы находились дома одни, взрослые были на работе. Дети погибли от отравления угарным газом.
 

Площадь возгорания составила 8 квадратных метров. Пожар был ликвидирован силами добровольных противопожарных формирований до прибытия сотрудников службы пожаротушения. Расстояние до ближайшей пожарной части составляет 80 километров", - говорится в сообщении ДЧС Актюбинской области региона.

 
По версии ДЧС, предварительная причина пожара - короткое замыкание.
 

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 865 километрах от Алматы

04.02.2022, 09:19 3811
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 865 километрах от Алматы
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 4 ФЕВРАЛЯ - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Афганистана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 4 февраля в 01.31 зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 865 километрах на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.
 
Энергетический класс землетрясения составил 11,4, магнитуда MPV - 5,3, глубина - 200 километров.
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 
 

Семейная пара погибла по вине пьяного водителя в СКО

03.02.2022, 18:32 7971
Семейная пара погибла по вине пьяного водителя в СКО
Фото: Depositphotos

ПЕТРОПАВЛОВСК. 3 ФЕВРАЛЯ - Семейная пара погибла в результате наезда иномарки, за рулем которой находился пьяный водитель, в Есильском районе Северо-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"Наезд на пешеходов был совершен водителем автомашины Ford Focus в ночь на 3 февраля на автодороге вблизи села Волошинки. Водитель иномарки был задержан на месте происшествия. Как показало освидетельствование, он находился в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в департаменте полиции СКО.

В результате ДТП на месте погибла супружеская пара.

По факту ДТП начато расследование по статье 345-1 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

32-летний водитель, житель села Волошинки, водворен в изолятор временного содержания, сообщили в полиции.


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Самолет "Аэрофлота" экстренно сел в аэропорту Кызылорды

03.02.2022, 16:44 10306
Самолет "Аэрофлота" экстренно сел в аэропорту Кызылорды
Фото: telegram/UZBEKISTAN AIRPORTS
КЫЗЫЛОРДА. 3 ФЕВРАЛЯ - Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс AFL-2870 по маршруту Санкт-Петербург - Самарканд, совершил экстренную посадку в Кызылорде, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Причиной посадки стала пассажирка - гражданка Республики Узбекистан, которой из-за проблем с сердцем понадобилась экстренная медицинская помощь", - сообщила в Телеграм пресс-служба аэропорта Узбекистана. 

 
Экипаж принял решение произвести посадку.
 

Воздушное судно с 56 пассажирами на борту приземлилось в 10.56 по местному времени в аэропорту Кызылорды", - сообщили в пресс-службе. 

 
По ее информации, после посадки на аэродроме пассажирку госпитализировали в больницу.  
 
После экстренной посадки самолет вылетел в Самарканд, и приземлился в аэропорту в 12.20 по ташкентскому времени.
 

В Павлодаре произошло ДТП с участием "скорой"

02.02.2022, 18:50 19431
В Павлодаре произошло ДТП с участием "скорой"
ПАВЛОДАР. 2 ФЕВРАЛЯ - Авария произошла в 14.10 1 февраля в селе Коктобе Майского района на пересечении улиц Сейфуллина и Айтеке би, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В областном департаменте полиции заявили, что авария произошла из-за того, что водитель Toyota Mark-2 не уступил дорогу "скорой", сообщает Pavlodarnews.kz.
 
В результате ДТП пострадал 44-летний водитель "скорой". Его госпитализировали в районную больницу с ушибами. После оказания медпомощи мужчину отпустили домой.
 
Как выяснилось, автомобиль скорой медицинской помощи двигался с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. По факту ДТП в отношении 36-летнего водителя Toyota возбуждено административное производство по статье 610 ч.1 КРКоАП.
 
Решение о наказании примут в Майском районном суде, куда полицейские передали материалы дела.
 

Двенадцать грузовых вагонов с пшеницей сошли с рельсов в Карагандинской области

02.02.2022, 14:50 22356
Двенадцать грузовых вагонов с пшеницей сошли с рельсов в Карагандинской области
КАРАГАНДА. 2 ФЕВРАЛЯ - В Карагандинской области, на участке Мойынты-Сарышаган, произошел сход 12 вагонов с пшеницей грузового поезда, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе АО "НК "Казахстан темир жолы", причиной схода стал излом боковой рамы вагона. 

На месте аварии работают восстановительные поезда станций Сары-Шаган, Шу и Балхаш.   

В настоящее время на станции Новалы по одному пути движение поездов восстановлено. Ремонтные работы продолжаются", - сообщили в КТЖ.

 
Из-за аварии было приостановлено движение шести пассажирских поездов:
 
1. Поезд №45/46 сообщением "Павлодар-Шымкент",
2. Поезд №51/52 сообщением "Уральск-Алматы-2",
3. Поезд №105/106 сообщением "Алматы-2-Петропавловск",
4. Поезд №712/711 сообщением "Шымкент-Нур-Султан Нурлы жол",
5. Поезд №3/4 сообщением "Алматы-2-Нур-Султан Нурлы жол",
6. Поезд №9/10 сообщением "Алматы-1-Нур-Султан Нурлы жол".
 

Для обеспечения перевозки пассажиров беспересадочных вагонов Нур-Султан-Сарыагаш на участке "Шымкент-Сарыагаш" организовано курсирование разового поезда №501/502 сообщением "Шымкент-Сарыагаш" на 1 рейс", - сообщили в пресс-службе.


 

В Кызылорде сгорел автобус

01.02.2022, 19:34 29106
В Кызылорде сгорел автобус
Фото: ДЧС Кызылорды
КЫЗЫЛОРДА. 1 ФЕВРАЛЯ - Инцидент произошел 1 февраля вблизи моста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Полностью сгорел маршрутный автобус марки Zhong Tong Bus, сообщает пресс-служба службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Кызылординской области. 
 
В 13.49 пожар локализован. Ликвидирован 13.53. В салоне находилось 16 пассажиров, все самостоятельно покинули автобус Жертв и пострадавших нет. 
 
Причина пожара устанавливается. В тушении пожара было задействовано 9 сотрудников и 3 единицы техники.
 

Сотрудник погиб на аглофабрике "АрселорМиттал Темиртау"

01.02.2022, 15:25 31886
Сотрудник погиб на аглофабрике "АрселорМиттал Темиртау"
Фото: arcelormittal.kz
ТЕМИРТАУ. 1 ФЕВРАЛЯ - В результате несчастного случая на аглофабрике "АрселорМиттал Темиртау" погиб сотрудник, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С сожалением сообщаем о несчастном случае на аглофабрике СД АО "АрселорМиттал Темиртау", в результате которого мы потеряли коллегу - бригадира участка рудоусреднения 1975 года рождения", - заявили в пресс-службе компании.

 
Сообщается, что создана специальная комиссия, случай расследуется.
 
Ранее сообщалось, в "АрселорМиттал Темиртау" выявлено 2269 нарушений требований промышленной безопасности.
 

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