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Шесть человек пострадали при столкновении иномарки и полицейской машины на трассе Кентау - Туркестан

16.11.2020 7183
Туркестан.16 ноября. Kazakhstan Today - Ночью 14 ноября в Туркестанской области автомобиль Nexia столкнулся с полицейской машиной, пострадали шесть человек, передает Kazakhstan Today.
 

В дежурную часть ОП города Кентау поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе Кентау - Туркестан. Как установили полицейские, возле одного из прилегающих поселков автомашина марки Nexia под управлением местного жителя столкнулась со служебной автомашиной патрульной полиции. В результате ДТП различные травмы получили шесть человек: два водителя и четыре пассажира обеих автомашин. Данный факт зарегистрировали в городском отделе полиции", - сообщает портал Polisia.kz

 
Отмечается, что водитель автомашины Nexia признал свою вину в совершении ДТП. Дознавателями выясняются все обстоятельства произошедшего. Автомашинам нанесен материальный ущерб. 

 

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