Шестиклассника госпитализировали в Шымкенте после замечания учителя "на повышенных тонах"

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Шымкент. 4 марта. Kazakhstan Today - Шестиклассника госпитализировали в Шымкенте после замечания учителя о неправильно выполненном домашнем задании, передает Kazakhstan Today.

Учитель казахского языка школы-гимназии №1 Ирбаева Н.Т. за неправильное выполнение домашнего задания на повышенных тонах сделала замечание ученику 6-го класса Досымбекову Алихану. Медработник школы Абдукаримова Ш., проверив состояние ребенка, оказала помощь. Скорая помощь доставила ребенка в детскую больницу. На сегодняшний день поставлен диагноз "острый бронхит неуточненный", - сообщили в управлении образования города, пишет Otyrar.kz .

По данным классного руководителя и медработника школы, ребенок на учете по состоянию здоровья не состоит, занимается спортом.

В ведомстве добавили, что учитель высшей категории Ирбаева работает в школе 24 года.

В настоящее время ведется работа по изучению данного вопроса, по итогам которого будут приняты меры в рамках законодательства", - резюмировали в управлении.

Ранее на странице club_dobryakov_shymkent в Инстаграм было размещено сообщение матери пострадавшего мальчика. По ее словам, "учительница-завуч, превышая свои полномочия, беспричинно довела своим криком ученика 6-го класса до сердечного приступа. Ученик госпитализирован".

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