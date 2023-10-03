02.10.2023, 11:43 17456
Шестилетний воспитанник Атырауского спортклуба погиб в Алматы
По факту возбуждено уголовное дело
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Алматы. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Шестилетний воспитанник спортклуба "Байқоңыр" из Атырау погиб в Алматы в результате несчастного случая.
30 сентября тренер повел на соревнования подростков в возрасте 12-14 лет. В месте проживания атырауских спортсменов оставалась группа детей. Пятеро из них отпросились в магазин, среди них был шестилетний И.Ж., с которым произошел несчастный случай, в результате которого он погиб", - сообщает Atyrau Press.
По данным полиции, мальчик по неосторожности сорвался с козырька.
Несчастный случай прокомментировали в департаменте полиции Алматы.
По факту гибели мальчика, 2017 года рождения, управлением полиции Бостандыкского района зарегистрировано и расследуется уголовное дело по статье 140 РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - сообщили в полиции .
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в минувшем году на автодороге Актобе - Болгарка - Шубаркудук опрокинулся автомобиль, в котором находились 11 человек, в том числе 9 детей. Они ехали на соревнования по волейболу. Один ребенок погиб на месте происшествия, четыре человека в тяжелом состоянии попали в больницу.
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01.10.2023, 15:51 31991
У здания МВД в Анкаре прогремел взрыв
Фото: onediocom
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Анкара. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Возле здания Министерства внутренних дел в центре Анкары один из террористов подорвал себя, другой нейтрализован спецслужабми, сообщил глава министерства Турции Али Ерликая.
В 09.30 два террориста, передвигавшиеся на легковом автомобиле, перед въездными воротами главного управления охраны МВД совершили взрыв. Один из террористов подорвал себя, второй был нейтрализован", - цитирует главу МВД РИА Новости.
В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения.
Чем была вызвана атака, не сообщается. Полиция перекрыла квартал.
По данным СМИ, сейчас полиция принимает масштабные меры по усилению безопасности в регионе - на место происшествия прибыли группы специального назначения. В настоящее время бульвар Ататюрка и площадь Кызылай закрыты после взрыва, который раздался недалеко от ворот Великого национального собрания Турции Чанкая.
01.10.2023, 09:18 39996
Жители Алматы почувствовали подземные толчки
Фото: Depositphotos
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Алматы. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье ночью жители Алматы ощущали подземные толчки от землетрясения в Кыргызстане.
Сетью сейсмических станций ТОО "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" Министерства по ЧС Республики Казахстан 1 октября в 3.30 зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения находился в 122 километрах на юг от Алматы, на территории Кыргызстана.
Сейсмологи добавили, что толчки в Алматы ощущались силой 2-3 балла.
Энергетический класс землетрясения 11.8. Магнитуда MPV 6.2. Координаты эпицентра 42.12° с.ш. 77.08° в.д. Глубина очага -10 километров.
Напомним, на прошлой неделе в Алматинской области произошло землетрясение магнитудой 4,6.
Стоит отметить, что Алматы находится в 9-балльной сейсмозоне. По оценкам экспертов, в случае разрушительного землетрясения в Алматы может быть разрушено до 60% зданий.
В институте сейсмологии корреспонденту Kazakhstan Today рассказали о сейсмической активности Алматинского региона.
30.09.2023, 20:44 60981
В Мангистауской области погиб солдат-срочник
Фото: кадр из видео Минобороны
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Актау. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Трагедия произошла 30 сентября во время проведения работ в Актауском гарнизоне на учебном полигоне "Оймаша", сообщает inAktau.kz.
По информации пресс-службы Сухопутных войск ВС РК, произошел хлопок неизвестного вещества. Один военнослужащий получил травмы различной степени тяжести. На место события экстренно прибыла бригада скорой помощи. Несмотря на усилия медицинских работников, военнослужащий скончался по дороге в больницу.
Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Военно-следственными органами начата досудебная проверка. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - сообщили в ведомстве.
25 сентября на учебном полигоне "Айша-Биби" в Жамбылской области в результате нарушения мер безопасности три офицера Национальной гвардии получили ранения ног.
30.09.2023, 15:57 67811
В Жамбылской области офицеры Нацгвардии получили ранения ног
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Тараз. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 25 сентября на учебном полигоне "Айша-Биби" в Жамбылской области три офицера Национальной гвардии получили ранения.
В результате нарушения мер безопасности три офицера получили легкие ранения ног", - сообщает пресс-служба Национальной гвардии РК.
Военнослужащие госпитализированы в лечебное учреждение Тараза. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, жизненно важные органы не задеты. Причины и обстоятельства выясняются.
30.09.2023, 10:36 74721
Самолет разбился в Карагандинской области Дополнено
Фото: КГА
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Караганда. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 30 сентября при совершении учебно-тренировочного полета самолет UPLA286 типа P2002 на площадке Балапан в Карагандинской области после взлета не вышел на связь, сообщает пресс-служба КГА.
При поиске обнаружено разрушенное воздушное судно и двое погибших. Департаментом по расследованию происшествий Министерства транспорта начато расследование по данному факту.
Дополнено 30.09.2023, 11.14
По уточненным данным, авиационное происшествие с воздушным судном произошло в 08.44 по местному времени в 5 км от аула Доскей Карагандинской области.
29.09.2023, 17:28 92616
Смертельное ДТП в Караганде: водителя автобуса осудили на 9 лет
Фото: telegram/ekarkz
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Караганда. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Суд Караганды приговорил водителя автобуса, по вине которого погибли два человека, к 9 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе суда.
Суд установил, что ДТП произошло по вине водителя автобуса, который при съезде с моста нарушил ПДД, должным образом не оценив дорожную обстановку, выехал на полосу встречного движения и, не приняв меры к снижению скорости, совершил столкновение с автобусом маршрута № 41 под управлением водителя В., следовавшего во встречном направлении по своей полосе движения.
В результате полученных телесных повреждений водитель В. и пассажир Қ. скончались, 5 пассажирам причинен тяжкий вред здоровью, 12 пассажирам - вред средней тяжести, легкий вред здоровью 8 лицам", - говорится в постановлении.
Вина водителя доказана показаниями свидетелей - пассажиров маршрутных автобусов. Также суд рассмотрел протокол осмотра места происшествия, схемы и видеозаписи с камер.
По делу проведены все необходимые экспертизы.
Прокурор просил назначить О. наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с лишением права управления транспортными средствами сроком на 7 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Потерпевшая сторона просила - назначить максимальное наказание", - сообщает суд.
Суд назначил водителю автобуса 9 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на максимальный срок - 7 лет.
Суд также рассмотрел гражданские иски потерпевших, часть из которых удовлетворена, часть передана на рассмотрение судом в порядке гражданского судопроизводства.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, 25 ноября в Караганде произошло лобовое столкновение автобусов, в результате которого погибли один из водителей и пассажир. Еще 18 человек были госпитализированы, из них четверо - в тяжелом состоянии.
29.09.2023, 12:09 97376
В Астане автомобиль протаранил автобусную остановку
В результате ДТП пострадали несколько человек
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Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 29 сентября, в 08.31 водитель Mеrcedes-Benz, следуя по улице Байтурсынова в сторону улицы Жургенова, при перестроении создал аварийную обстановку автомобилю Mazda, который следовал в попутном направлении прямо, сообщает пресс-служба ДП столицы.
Не справившись с рулевым, водитель Mazda протаранил автобусную остановку. Несколько человек получили травмы. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Проводится дознание.
28.09.2023, 16:21 108031
Лесные пожары в Казахстане нанесли ущерб в 30 млрд тенге
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - За 5 лет в Казахстане произошло 3 тысяч лесных пожаров на общей площади 610 тысяч гектаров леса с ущербом порядка 30 млрд тенге, сообщил генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов на заседании коллегии по рассмотрению состояния законности в сфере охраны лесов.
По данным Генпрокуратуры, ежегодно в стране регистрируется более 600 случаев лесных пожаров.
В ходе заседания озвучен ряд ключевых проблем, выявленных прокурорами в ходе проверок и расследования крупных пожаров, произошедших в области Абай и Костанайской области.
В их числе отсутствие четких алгоритмов тушения пожаров, должного взаимодействия между подразделениями министерств экологии и по чрезвычайным ситуациям, систем раннего обнаружения пожаров, ветхое состояние техники, неподготовленность лесников к оперативному тушению пожаров и другие проблемы.
В этой связи в целях устранения причин и условий, повлекших чрезвычайные ситуации, Генеральной прокуратурой в правительство внесено представление.
Особое внимание уделено вопросам борьбы с незаконными рубками леса, а также некачественного проведения лесными учреждениями мероприятий по его воспроизводству, в том числе расширению зеленого пояса столицы.
Генпрокурор также указал на снижение выявляемости административных и уголовных правонарушений в этой сфере и подчеркнул необходимость повышения эффективности работы по пресечению незаконных схем хищения леса.
Прокурорам на местах поручено скоординировать работу ведомств и обеспечить качественный надзор по уголовным делам данной категории.
По итогам обсуждений выработан ряд рекомендаций для уполномоченных органов.
В частности, Министерству экологии и природных ресурсов рекомендовано принять нормативные акты, регламентирующие алгоритмы тушения пожаров и нормативы оснащения, изыскать средства для закупа техники, проработать вопросы повышения оплаты труда и социальной защиты лесников.
Напомним, руководство "Семей орманы" обратилось за помощью к Федерации профсоюзов. По словам работников лесничества, после пожара не получили ни одной пожарной машины.
8 июня на территории Батпаевского лесничества области Абай возник пожар. Всего за сутки площадь возгорания увеличилась с 3 до 30 тысяч гектаров. Позже площадь пожара выросла еще в 2 раза и превысила 60 тысяч гектаров. Во время пожара была потеряна связь с 14 работниками лесничеств. Все они погибли. Также в районе пожара 10 июня пропал тракторист. Тело пропавшего обнаружили 13 июня, он скончался от острой сердечной недостаточности. Из-за пожара был уволен министр по ЧС Юрий Ильин.
На встрече с пострадавшими глава государства назвал халатностью и непрофессионализмом реакцию МЧС и других ведомств на сообщение о возгорании. По его словам, министерство дало неправильный прогноз по масштабу бедствия. Родственники погибших лесников пожаловались Токаеву на отсутствие в лесничестве необходимого снаряжения и техники. Одна из женщин рассказала, что ее муж был вынужден поехать на службу на собственном автомобиле из-за постоянного отсутствия служебных машин и запчастей.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?